No existe ningún acuerdo vigente para dar agua a Nuevo León, asegura Ricardo Gallardo

San Luis Potosí no enviará oficios ni firmará ningún documento para quedar fuera del proyecto hidráulico Monterrey VI, el convenio que en su momento suscribió el gobierno de Fernando Toranzo ya no tiene validez.

“Confiamos en que el estado de Nuevo León no recurrirá a un pleito legal con la justicia federal, cuando incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respalda nuestra postura, en el sentido de que no debe haber ningún ecocidio”

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que no habrá cambios de postura, “el proyecto de agua Monterrey VI no va a caminar, sea cual sea el motivo”.

El convenio que en su momento fue suscrito con CONAGUA feneció, cualquier acuerdo que se haya hecho no tiene ya validez, “nosotros, ni vamos a firmar un nuevo convenio, ni tenemos siquiera por qué avisarles”.

El mandatario estatal reconoció que se han sostenido pláticas con autoridades de Nuevo León, “en las que hemos sido respetuosos de sus pretensiones, aunque no las compartimos, el Gobierno del Estado defenderá a los potosinos y al legitimo uso del agua que requieren”.

La solución para la zona metropolitana de Monterrey va por otro lado, opinó, hay que tomar en cuenta que el municipio de San Pedro Garza García gasta 300 veces más agua que el promedio de los municipios, mientras sus organismos operadores tienen cuotas incobrables.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró el llamado a toda la sociedad para defender juntos el agua de la Huasteca potosina, este gobierno no autorizará un ecocidio de esta magnitud, “el convenio entre la Comisión Nacional del Agua y San Luis Potosí expiró y no se necesita nada más que no renovarlo, sin tener que mandar ningún oficio para quedar fuera, no tenemos ni por qué avisarles, como sugirió en su momento el vecino estado de Tamaulipas”, sentenció.

