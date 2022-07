"No estamos para ser plato de segunda mesa”: Empresarios insisten en mejorar oferta aérea

Ante la falta de interés de la concesionaria, empresarios gestionan ante aerolíneas, la apertura de más vuelos y destinos, pues tener un aeropuerto caro y con poca oferta, inhibe las inversiones, señaló Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Branca Gutiérrez manifestó que empresarios potosinos no han quitado el “dedo del renglón” respecto a la necesidad de que mejore la oferta en el aeropuerto de San Luis Potosí, mismo que dijo, es caro y con pocos vuelos; como ejemplo mencionó que para ir a la Ciudad de México a una reunión de negocios, es necesario irse muy temprano o un día antes, además de que para regresar sólo hay un vuelo “que se acomoda” por el horario, mientras que “León triplica la oferta de lo que tenemos en San Luis Potosí y a menor precio”.

Manifestó que esta situación merma las inversiones en el estado, pues la conectividad es un punto que toman en cuenta los empresarios a la hora de decidir un destino, y en este caso, si una persona que desea venir a San Luis Potosí tiene que aterrizar en el aeropuerto de León, Querétaro o Aguascalientes, puede optar por mejor invertir en aquellas ciudades.

Lamentó que no se ha visto interés por parte de la concesionaria del aeropuerto por aumentar la cantidad de vuelos y destinos, por lo que inclusive señaló que “si nos ven como patio trasero de otros aeropuertos, no estamos para ser plato de segunda mesa”, por lo que sugirió que si a la empresa no le interesa mejorar la oferta en el aeropuerto potosino, le ceda la concesión a alguien más.

Mencionó que por su parte, desde inicios de año empresarios potosinos comenzaron a gestionar con tres aerolíneas la apertura de más vuelos y destinos a puntos en Estados Unidos, un puerto en México, y hacia las principales ciudades del país, como son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ya que actualmente hay pocos vuelos hacia ellas.

Finalmente, el presidente de la Canaco destacó que si San Luis Potosí contara con mejor conectividad, podría inclusive ser un “puente” para las aerolíneas que no pueden aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía, esto en referencia al presunto boicot que hay hacia algunas empresas para aumentar el número de vuelos en el nuevo aeropuerto.