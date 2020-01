No congelarán casos de juicios políticos

Los ciudadanos deben tener la seguridad de que el Congreso del Estado no desatenderá ninguna solicitud de juicio político en contra de personas que por ley pueden ser sujetas a esta medida, y a todas, ya sea como procedentes o improcedentes dependiendo de los elementos que se aporten.

El presidente de la Comisión de Justicia diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que,u en conjunto con la Comisión de Gobernación se están analizando diversas solicitudes en contra de ex presidentes municipales, alcaldes en funciones, miembros del Poder Judicial y otras autoridades, que pueden ser sujetas a esta medida según la ley.

Local Desalentador panorama para el campo: UNTA

No se pueden dar a conocer más detalles de los asuntos porque debe respetarse la presunción de inocencia y no violentar el debido proceso, “pero los ciudadanos deben tener la seguridad de que no se congelará ninguna solicitud y vamos a determinar si proceden o no, pero todas se atenderán”.

Expuso el diputado Guajardo Barrera que hay casos de autoridades municipales que no cumplen los laudos laborales que dictan las autoridades jurisdiccionales y los afectados recurren a exigir juicio político porque se violan sus derechos al desacatar la sentencia, asuntos que deben analizarse a fondo.

Añadió que en éstos y muchos otros casos, los legisladores de las comisiones de Gobernación y Justicia realizan análisis jurídicos para determinar la procedencia o no, integrar comisión jurisdiccional o, desechar el caso por falta de elementos, pero todos los asuntos se revisan.