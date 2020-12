No cometí delito electoral, responde vocero de la arquidiócesis potosina

"Si cometí un delito electoral estoy a la disposición de las autoridades", así respondió el padre Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí ante las acusaciones de la dirigencia estatal de Morena.

El viernes pasado, Sergio Serrano, dirigente estatal de Morena, anunció que denunciaría al vocero de la Iglesia Católica por supuesta intromisión en el proceso electoral a favor de la coalición "Sí por México"; al respecto, el sacerdote destacó que "no busco influir de ninguna manera en el electorado, las cuestiones partidistas están fuera de mi interés, la Iglesia no está casada con ninguna alianza, ni está casada con ningún partido, es más, no está a favor ni en contra de ningún partido, sino a favor de México y del bien común".

Manifestó que "en ningún momento estamos en contra de Morena, cuando hagan las cosas bien vamos a hablar bellezas de ellos", y mencionó que incluso se ha dicho que comenzaron a recolectar firmas para pedirle su remoción al Arzobispo, a lo cual señaló que "mejor que las usen para que lleguen medicamentos a los niños con cáncer, mejor que los médicos no tengan que ir a México a vacunarse, que gestionen la vacuna, sería más constructivo que andar como dice el Presidente: en politiquerías".

También refirió que hasta ahora el Arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero no le ha hecho algún señalamiento sobre este tema, y dijo considerar "agresivo" que se le pida removerlo del cargo, pues destacó que monseñor "no anda pidiendo que pongan o quiten a éste o aquél".

Priego Rivera indicó que está al pendiente de cualquier requerimiento de la Secretaría de Gobernación, sin embargo insistió en que sus pronunciamientos han sido en torno al sistema democrático, y no en contra de Morena o a favor de la coalición Sí por México, "¿estoy a favor de la democracia? sí ¿es un beneficio para la democracia que exista oposición? sí, ¿se vale que los partidos se unan para formar una alianza? también, puesto que la ley electoral lo permite".

Aclaró que los sacerdotes no tienen prohibido hablar sobre política, "no es que los sacerdotes no podamos hablar de política, se nos prohíbe inducir el voto, se nos prohíbe encauzarlo en una dirección, y eso no lo voy a hacer".

Finalmente, cuestionó porqué sólo en este caso hay inconformidad de Morena, y no cuando el padre Solalinde sale en defensa del Presidente, o cuando ministros protestantes reparten la Cartilla Moral del gobierno federal, "no se vale que a los que hablan bien se lo toleren, y a los que hablan mal se lo castiguen", por lo que indicó que "si este debate tiene como resultado que se devuelva la laicidad a nuestro país, me doy por bien servido".