No autorizado, cobro de comisión en Urban Pass: SCT

La comisión que -unilateralmente- estableció la empresa de prepago para el transporte urbano, denominada Urban pass, nunca fue autorizada por la instancia reguladora en el estado que es la Secretaría de Comunicaciones y transportes.

Así se confirmo a El Sol de San Luis por la propia dependencia, misma que se comprometió a que durante este fin de semana, la situación que ha generado una cascada de inconformidades por parte de usuarias y usuarios, quedará resuelta.

La información que se tiene hasta el momento es que el cobro se hizo para reponer gastos de mantenimiento de Urban pass y al adecuado funcionamiento del sistema de prepago, dijeron.

La SCT confirmó que hasta el momento no se han recibido quejas de cobros excesivos o algunas otras anomalías por parte de la empresa City bus.

De igual forma se desestimó que exista la situación de operadores que no respeten las paradas establecidas dentro del nuevo sistema de transporte público estatal de circulación continua en carril confinado, Metrored.

A pregunta expresa de si los cobros adicionales que realiza Urban pass fueron autorizados, desde el área de comunicación de la citada dependencia se sentenció que no, “no están autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por lo que, a través de la Dirección de Transporte Colectivo ya se atendió esta situación y la problemática quedará solucionada este fin de semana”.

Del por qué entonces se establecieron comisiones, señalaron que “fue una estrategia de la misma empresa para solventar los gastos por la renovación en sus tarjetas y equipos”. Con respecto al destinado de dichos recursos señalaron que “iban destinados a la misma operatividad de la empresa”.

Finalmente, en cuanto a las quejas en contra de choferes del sistema Metrored que no respetan las paradas, aseguraron que no se tiene este problema, “se ha generado confusión por ciertas paradas que estaban deshabitadas, por alguna cuestión como obras, incidentes viales y en un caso muy específico la parada de Peñasco, que no se ha podido habilitar por seguridad de los usuarios y las unidades, ya que no existen las condiciones para hacer un cruce seguro en dicho tramo”.