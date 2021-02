No a las imposiciones, afirma Pedroza Gaitán

Octavio Pedroza Gaitán es contundente: no soy un florero ni voy a ser una figura decorativa en el gobierno. No voy a ser gobernador para que me digan con qué equipo voy a trabajar y eso debe quedar claro desde ahora, conmigo no caben las imposiciones, para eso que se busquen a otro, yo, no.

Del gobierno actual, no será tapadera. “No habrá acuerdos de impunidad, eso sería ir contra natura, somos respetuosos del marco de la ley estamos comprometidos con el cumplimiento irrestricto de la legalidad. No habrá un dejo de complicidad si es que el caso lo ameritara”.

A unas horas de reunir por primera vez en un evento público de apoyo a su candidatura al gobierno del estado, a los presidentes nacionales del PAN Marko Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, asegura en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis que el hecho por sí mismo es histórico y demuestra la importancia que tiene San Luis para las principales fuerzas políticas del país.

Es dicharachero, de fácil conversación, el Octavio de las campañas que para todo tiene una respuesta. Está contento por los casi 13 mil panistas, priistas, perredistas, conciencistas y mirones que reunió el domingo pasado en el estacionamiento del Alfonso Lastras, en un auto-mitin al estilo Joe Biden

“Rompimos el mito al lograr juntar a los partidos históricamente antagónicos y esto obedece a un principio explicable, que es que tenemos enfrente a adversarios en común y que hoy debemos dejar de lado nuestras diferencias para entender que hay un bien superior, que es nuestro estado”.

La coalición Va Por México se empezó a construir para fortalecer el proyecto de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, para no pulverizar el voto opositor y luego escaló a las elecciones de gobernador; prosperó en Sonora con candidato del PRI, en Baja California Sur del PAN y en SLP del PAN, pero fue aquí donde los tres líderes nacionales se reunieron.

Octavio Pedroza reconoce, sin embargo, que el camino no ha sido fácil, sobre todo en su partido donde las desbandadas han sido notorias. “No me dejaron un cascarón, siempre será lamentable que un compañero militante del partido abandone las filas, no es lo deseable, no quisiéramos que hubiese ocurrido pero es un proceso natural de decantación”.

“Al hacer una coalición los espacios de oportunidades se redujeron para muchos militantes que en legítimo derecho sentían que tenían de participar, y esto provocó que varios panistas, al no ser considerados, al no haber ganado una elección interna, hayan tomado la decisión de abandonar el partido”.

“Es lamentable, siempre hubiera querido que no ocurriera, pero tampoco provoca ninguna situación critica, en suma no son más de 50 los que se fueron de 7 mil militantes que tenemos, a veces los nombres pesan más que los números, no hubiéramos querido que se fuera Sonia Mendoza o Juan Carlos Villalobos, pero pasa nada, todos somos necesarios pero nadie es indispensable”.

Es consciente de los ataques contra el presidente estatal de su partido Juan Francisco Aguilar y el diputado federal Xavier Azuara, a quienes algunos militantes acusan de tener secuestrado al partido, pero considera que como cada tres años, hay una directiva respaldada por un grupo político interno, que trabaja con su estructura, andamiaje y gente afin. Sería ilógico hacerlo de otra manera.

“Sin embargo, siempre se deberá buscar la pluralidad, la inclusión, la tolerancia para unir a quienes no piensan igual, pero no podemos hablar de que el PAN está secuestrado, liderazgos importantes no identificados con la dirigencia estatal lograron posiciones como la candidatura en Ciudad Fernández, una diputación con cabecera en Tamuín, es gente que se ganó a pulso su lugar en la contienda”.

En tiempos de pandemia por el Covid-19, será complicado hacer campaña de manera tradicional y tener contacto directo con los potenciales electores. “Nos tenemos qué reinventar, buscar nuevas maneras de tener comunicación con la sociedad, es imposible dejar lo tradicional pero hay que utilizar las nuevas herramientas de la tecnología, los medios de comunicación que tendrán un rol importante qué jugar”.

“Lo que sí debe quedar claro es que ni un voto vale lo que vale la salud y vida de un potosino, no voy a poner en riesgo a nadie por el afán de una campaña irresponsable”.

Octavio Pedroza tiene una radiografía clara del actual gobierno estatal que encabeza Juan Manuel Carreras: “este gobierno vive uno de los momentos macro ambientales en todos sentidos más complejos de los últimos años por el tema de la economía nacional, del centralismo de recursos que la Federación concentra. Sostengo que se ha atentado contra el pacto federal y no se les están dando los recursos que le corresponden a estados y municipios”.

“Eso ha obligado a que la circunstancia económica del gobierno estatal sea muy compleja; la prueba está en que vemos cómo muchos programas del gobierno estatal se han contraído y están disminuidos. Una opción frente a este problema es apostarle a las inversiones público-privadas en carreteras, cárceles, hospitales”.

Pedroza Gaitán es sincero. “No quiero ser recordado como el gobernador de las obras magnas, de los grandes puentes y estructuras carreteras; cuando fui presidente municipal ataqué las prioridades que dan calidad de vida a la gente, aposté a meterle dinero a los servicios básicos, al drenaje pluvial, me decían que el dinero enterrado no sirve porque no se ve, pero son obras que le resuelven el problema a la gente”.

En la huasteca potosina hay que invertir en la red de caminos secundarios, los estatales, porque son carreteras que están desechas; en Aquismón, San Martín, Tanquián y Tampamolón no se resuelven los problemas elementales de transportación por el tráfico de camiones con caña, naranja, ganado en caminos de 5 centímetros de sello y aunado a las lluvias, todo se destruye. Hay que entrarle a ese problema, pero a fondo, no con “mejoralitos”.

Frente a una pandemia de Covid-19 es necesario tomar medidas de fondo. Octavio Pedroza señala que en este rubro el equipamiento será fundamental porque capacidad hospitalaria ya existe, “no estamos mal, pero faltan suministros, insumos, da pena que médicos de Ciudad Valles o Rioverde estén al pie del cañón, pero no tienen ni lo más fundamental para su protección.

“Nadie se pelea con la cocinera. Buscaremos una buena relación con el Gobierno Federal aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas de políticas públicas, pero no nos vamos a confrontar porque quien pierde es la ciudadanía. Para que haya pleito se necesitan dos y si uno no se quiere confrontar no hay pleito, tenemos que ser suficientemente inteligentes, estadistas, responsables para trabajar con armonía, sin sumisión, ni subordinación, porque la Constitución establece órdenes de gobierno, no niveles y son facultades residuales de lo que corresponde a cada uno”.

En materia de seguridad también tienen definidas las propuestas. Se tienen que atender los problemas estructurales desde el origen y raíz; una prioridad es reconstruir el tejido social, por problemas de desintegración familiar hay jóvenes en la calle delinquiendo, se debe rescatar el modelo de la familia como eje rector de construcción de la sociedad.

Le apostará a la prevención del delito, impulsar y fortalecer la procuración de justicia para acabar con la llamada “puerta giratoria” que permite, en base al nuevo sistema penal, que el delincuente entre y salga de prisión sin ser sancionado. Los centros penitenciarios son escuelas del crimen y por ello es necesario establecer políticas eficientes de reinserción social.

“No creo en el mando único de las policías. Hay que trabajar en la coordinación de esfuerzos entre policías federales, estatales y fortalecer las municipales, cada municipio debe tener policías profesionalizados, hay que dignificar su labor, que los encargados de la seguridad se sientan orgullosos del uniforme que portan”.

Octavio Pedroza trae respuestas para todo, pero por lo pronto, viaja a la CDMX donde hay un búnker que atender. El PAN no está secuestrado, ni es un cascarón; lamentables las renuncias de liderazgos pero sólo se fueron 50 de 7 mil que somos. Será una campaña diferente. Ni un voto vale la vida de una persona; vamos a cuidar a todos

