Ningún permiso nuevo para vendedores ambulantes este año

Ningún permiso nuevo para mercaderes en vía pública ni locales ni foráneos se otorgará este año, advirtió el director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Jorge García Medina, al asegurar que se continuará con el reordenamiento comercial del Centro Histórico.

“Hay gente que viene de otros estados, pero no pueden ponerse a vender si no tienen permiso”, indicó al señalar que se trata de mercaderes que no se van a permitir.

Durante la temporada navideña, dijo, se permitió la venta de artículos de temporada como guantes y gorros y se dio permiso temporal a 30 personas, contra las casi cien que se autorizaban en años anteriores; asimismo, no se trató de vendedores foráneos, sino integrantes de pueblos y comunidades indígenas residentes en la capital potosina.

García Medina reconoció que hasta el momento no se cuenta con un padrón confiable de comerciantes en vía pública, al recordar que en la administración anterior se otorgaron muchos permisos.

Agregó que continuará el ordenamiento comercial, principalmente en el Centro Histórico del que ya se ha desalojado a mercaderes en vía pública, pero también se pone en orden a los establecidos.

En este sentido, mencionó que en diciembre pasado se inició la revisión y retiro de anuncios de bandera y otros obstáculos que establecimientos colocan en el exterior de los mismos, pero que estorban el paso peatonal.

El objetivo es que los establecimientos cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Comerciales y el Reglamento de Anuncios, documentos que aseguran una actividad ordenada y segura para comerciantes, compradores y ciudadanía en general.

Destacó que la dirección de Comercio es una aliada de quienes se dedican a esta importante actividad y tiene como responsabilidad asegurar que se cumplan las normas que dan certeza jurídica y protegen el patrimonio de comerciantes y empresarios.