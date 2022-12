Niñas potosinas invitadas a la competencia Bosnian Science Project Olympiad 2023

Con un proyecto de investigación acerca de la pobreza educativa que hay en San Luis Potosí, dos estudiantes de la escuela primaria Julián Carrillo, que participaron en la Expo Ciencias 2022, han ganado su pase a la competencia internacional Bosnian Science Project Olympiad 2023; lamentablemente no cuentan con recursos para asistir a la contienda mundial, por lo que apelan a la generosidad de los potosinos.

La desesperación de una menor por no aprender lo visto en clase, sus ganas de abandonar la escuela ante la frustración, y que un compañero de clase no supiera leer ni escribir, motivó a que Kenia y Diane, investigaran por dos años, la pobreza educativa en su escuela, sus resultados las hicieron ganar el pase a la ExpoCiencias internacional que se desarrollará en el país europeo de Bosnia y Herzegovina.

Kenia Abigail Contreras Guel y Diane Evelyn Juárez Mata son dos pequeñas estudiantes de una primaria ubicada en la colonia San Francisco, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, quienes durante dos años se dedicaron a investigar la pobreza educativa en su escuela.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Durante la Expo Ciencias 2022, celebrada recientemente en San Luis Potosí, estas pequeñas expusieron ante un jurado integrado por académicos de México y del mundo, los problemas educativos que se generaron a raíz de la pandemia por Covid-19; no solamente informaron de los desafíos que hay, sino que propusieron aplicar el sistema de aprendizaje “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática, Innovación, Educación” -por sus siglas en inglés STEM- en las primarias públicas del país, para salir del rezago educativo.

Orientadas por su maestra Verónica Leticia Ojeda Vega, desarrollaron el proyecto "STEM en mi Escuela", bajo la justificación de que hoy más que nunca, la educación es la clave para dejar de lado el rezago en que nos encontramos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Kenia y Diane aplicaron una investigación exploratoria mixta por 2 años en 550 alumnos de todos los grados de primaria, quienes de forma voluntaria fueron cuestionados, analizados y evaluados por las alumnas, y como solución a los problemas que se tenían, aplicaron el modelo de educación estadounidense STEM. Durante el período de pandemia se desplegó este modelo americano -que puede ayudar al Nuevo Modelo Educativo Mexicano, propuesto por el gobierno de la República-, para determinar el efecto en el precario aprendizaje de esta escuela catalogada como marginada económicamente.

Las menores indagaron que al menos mil 600 millones de estudiantes en el mundo fueron afectados por el cierre de escuelas, los sistemas educativos estuvieron completamente cerrados por escolarización presencial 141 días, pero en países de América Latina fue de 273 días, lo cual fue un factor para la catástrofe de aprendizaje en que nos encontramos. Además, se estima que 7 de cada 10 niños en el mundo, sufren pobreza de aprendizaje en países de bajo y mediano ingreso.

Entre los resultados descubrieron que el lapidante diagnóstico de que nos encontramos en pobreza educativa, concepto que consiste en que niños de 10 años no pueden leer y comprender un texto simple; lo anterior con base a los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible que maneja la UNESCO en 2022.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En México no hay información suficiente sobre este tema, pero las estudiantes citaron a académicos como Felipe Hevia, Samana Vergara, Anabel Velázquez, y David Calderón, quienes refieren que aumentó la pobreza de aprendizaje por la pandemia en un 25.7 por ciento en lectura -antes de la pandemia estaba en 15.4 por ciento-, mientras que nos encontramos en un 29.8 por ciento de rezago en matemáticas -antes de la pandemia era del 28.8 por ciento-.

San Luis Potosí no se quedó atrás en el planteamiento que hacen, pues encontraron que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el promedio que alcanzaron los aspirantes a ingresar a la institución en el ciclo escolar 2022 fue de 4.7, mientras que las calificaciones que se obtuvieron en 2021 fueron de siete.

Es así, que estás dedicadas niñas se plantearon ¿qué efectos tiene aplicar STEM en el aprendizaje? Kenia Abigail Contreras Guel con apenas 10 años de edad, cursa el quinto año de primaria y refiere que desde que su maestra la invitó a participar en este diagnóstico, se vio muy interesada, pues recordó la historia de un libro que había leído con anterioridad, donde el protagonista decía que le gustaba mucho investigar sobre las cosas que había a su alrededor; ese texto la contagió y le despertó el interés de cuestionarlo todo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

La cruda realidad en la que se encuentra cimentada entre las aulas, cuadernos, pupitres y pizarrones de centenares de escuelas en el país, le cayó como un balde de agua fría, pues uno de sus compañeros rondaba el analfabetismo (incapacidad de leer y escribir), que se debe generalmente a la falta o rechazo hacia la enseñanza. Según el último censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, 5 de cada 100 personas de 15 años y más en San Luis Potosí no puede leer ni escribir. Aunque no se especifica la afectación que existe entre el sector infantil de 6 años en adelante, solo se argumenta que en ese mismo año, el 95 por ciento de los niños de 6 a 14 años asistían a la escuela en la entidad, mientras que la media nacional de asistencia era del 94 por ciento, es decir, aquí asistían más niños a sus centros escolares.

Ella, no se quiso quedar inmutable al difícil panorama de su compañero, puso manos en el asunto y desde entonces lo ha auxiliado para salir de esta condición de pobreza educativa.

"En mi salón uno de mis compañeros, era un niño que no sabía leer ni escribir, entonces yo lo motivé a que se pusiera a estudiar divirtiéndose, jugando, para aprender al mismo tiempo, él decía que estaba bien, pero no lo hacía. Entonces me interesaba cada vez más en él, en su problema, porque como que no le hacían caso en su casa. Entonces le dije, vamos a hacer algo en las horas de recreo, yo te voy a enseñar cosas que yo sé de las clases, para que puedas poner más atención, y sepas leer y escribir; tiene pobreza de aprendizaje, ya que no puede leer un simple texto a la edad de 10 años".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Tras interferir con este menor, mejoró bastante, ahora él le presume que ya puede leer más frases y hasta promete portarse bien y acudir con regularidad a la escuela; "yo me sentía como una maestra", agregó.

Verónica Leticia Ojeda Vega, docente de quinto grado de la escuela primaria Julián Carrillo, ha acompañado a estas menores durante todo el proceso de investigación "esto se hizo con la finalidad de ver el efecto que tiene esta metodología de STEM en los niños, ellas aplicaron y desarrollaron un proceso en el aprendizaje en esta escuela pública, midieron y compararon el efecto en el aprendizaje, participaron en competencias como medición externa".

La pedagoga recordó que durante la aplicación de esta estrategia, detectaron que una estudiante estuvo a punto de abandonar la escuela debido a que enfrentaba un problema de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que según Mayo Clinic, se trata de un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad, que suele comenzar en la niñez y persiste hasta la edad adulta, puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo.

Apenas en septiembre de este año, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SEGE) diagnosticó 715 casos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en la clínica "Dr. Everardo Neumann Peña", con una incidencia del 5 al 7 por ciento en niños y un poco más bajo en niñas, según expresaba la especialista María Olga Montalvo Hernández.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Cuando identificaron a la menor, se le pudo canalizar y la salvaron; participaron maestros y padres, pero sobre todo la alumna. "Esta niña tenía dificultades para centrar la atención en las actividades diarias, no comprendía las indicaciones largas, problemas de lenguaje, no podía concentrarse, en algún momento se sentía presionada y quiso salirse de la escuela".

Afortunadamente intervinieron a tiempo y la ayudaron a desarrollar otras técnicas como la investigación, el pensamiento científico, centrar el desarrollo en la programación, lo que propició que sea más comunicativa y generar condiciones socioemocionales acordes a su edad, ya que en determinado momento tenía conductas antisociales que no eran propias de una menor de su edad.

Cuando le cambiaron el modelo educativo, todo en ella mejoró, a tal grado que se convirtió en una líder científica, ha participado en dos torneos de la First Lego Challenger y en la Expo Ciencias 2021 que se desarrolló de manera virtual en el estado de Durango, con el proyecto "Educación para todos, JC", donde con su talento y dedicación obtuvo una mención honorífica.

"Se ha visto que niños que tenían muchos problemas en cuestión de marginalidad, económicos, de salud y de discriminación, han podido despegar y ahorita son personas que se dedican a la ciencia, cambiaron totalmente el panorama de vida, en una situación que era de niños que no se les veía ningún futuro, cambió a ser líderes en su área de ciencia".

Esta alumna estuvo a punto de darse de baja por el estrés de la pandemia y al participar dentro de la First Lego Challenger se transformó en otra "se convirtió en una líder que empezó a programar y es la que nos ha piloteado a todos".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

De acuerdo a la Encuesta de Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, elaborada por el INEGI, el 2.2 por ciento del estudiantado no concluyó sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020. Las razones por las que los niños abandonaron sus estudios se relacionaron en un 58.9 por ciento y en este porcentaje en específico se subdivide debido a que perdieron el contacto con su maestro o no pudieron hacer las tareas en un 28.8 por ciento, pérdida de ingreso en la vivienda en un 22.4 por ciento, el cierre definitivo de la escuela en un 20.2 por ciento, otro en un 16.6 por ciento, consideraban que las clases a distancia no funcionaban en un 15.4 por ciento, la madre o el padre no pudieron atender a los hijos en un 14.6 por ciento. En otro de los rangos mayores destaca que por la falta de recursos en 8.9 por ciento, porque tenían que trabajar en 6.7 por ciento, por alguna otra razón no especificada en un 25.5 por ciento.

Diane Evelyn Juárez Mata de 9 años de edad, se encuentra cursando el cuarto año de primaria, inspirada en el ejemplo de su hermana mayor que también se ha enfocado a la ciencia, se vio completamente interesada en ser parte de este estudio; "me dediqué a investigar, enseñar, plantear un problema, a armar la investigación, enseñarla y a programarla".

Ambas están sumamente orgullosas y en el caso de Diane, la emoción la llevó hasta las lágrimas porque cuando le informaron que fue acreditada para mostrar los resultados de su investigación en el país de la península balcánica del sureste de Europa, no lo podía creer, los dos años que le dedicó a este proyecto rindieron frutos.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Ellas propusieron que la escuela debe transformarse en una plataforma de cooperación, cuidado y cambio, con nuevos paradigmas de complejidad del conocimiento, priorizando el cambio climático, la investigación científica y los Derechos Humanos. Existe una tendencia mundial en relación con la inclusión en los planes y programas educativos curriculares y extracurriculares, por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con un enfoque vivencial en el cual se forman las habilidades claves del Siglo 21, como resolver problemas, reunir evidencia, hacer uso efectivo de la información para innovar y lograr el desarrollo sostenible y el bienestar social que es parte del modelo de enseñanza-aprendizaje STEM, que fue creado en 1997, pero que ellas pusieron en marcha en su escuela.

"Expusimos todo a jueces, niños, participantes, al público y les dije que hay un problema que se denomina pobreza de aprendizaje que significa que niños de 10 años no saben leer un simple texto y no saben resolver un problema, por ejemplo en mi salón hay una niña que reprobó, ella ya debería estar en quinto pero no sabe leer ni escribir su nombre, esto ocurre porque todos aprendemos diferente, ella necesita que las clases sean más divertidas y nosotros propusimos que mejore la educación a través de una mayor presencia del STEM que ha tenido buenos resultados en la aplicación que se ha hecho en secundarias".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En su escuela se hizo de todo, aplicaron diversas metodologías de aprendizaje, así como plataformas, en la virtualidad también funcionaron. Incluso a través de gráficas demostraron que el efecto en el aprendizaje fue que se incrementó el nivel educativo en lectura y matemáticas, los salones que mayor avances tuvieron fueron los de segundo año.

No obstante, el gran dilema que enfrentan estas niñas científicas y su maestra, es que no cuentan con las condiciones económicas para asistir a la convocatoria internacional que les hizo el Coordinador General de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, Roberto Faustino Hidalgo Rivas; aunque no se necesita visa para viajar a Bosnia, posiblemente requieren de otros documentos oficiales como el pasaporte y contar con recursos suficientes para sufragar el viaje. Es así, que apelan a la buena voluntad de la iniciativa privada, que en anteriores oportunidades ya han hecho alguna donación como Robotix, Movimiento STEM, Kitco y el Gobierno del Estado. No descartan acudir con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien les patrocinó su inscripción a la nacional de Expo Ciencias 2022.

Como buenas científicas, están dispuestas a alcanzar resultados y no descartan llevar a cabo una serie de eventos, ya planean rifas, colectas, verbenas escolares y toda clase de iniciativas para alcanzar el objetivo, Bosnia 2023. Cualquier donación se puede recibir en el correo electrónico de la asesora ojedavegaveronicaleticia@hotmail.com