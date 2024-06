Niegan manifestantes del Hábitat que haya "porros" en la UASLP

Alumnos de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aseguraron que en el movimiento que mantienen en contra de la designación de la directora de la institución Rosa María Reyes Moreno no hay "porros", simplemente estudiantes preocupados por el crecimiento de la institución de la cual aseguran está en deplorables condiciones.

“Todo lo que aquí hay es lucha, es por un bien común y estamos seguros de que nuestro objetivo ahorita es simplemente informar y dar a conocer el caso en general, que está pasando en el Hábitat, no se rige solamente en el Hábitat, es un caso que a la larga se puede extender a muchas otras facultades y les pedimos en general que escuchen nuestras razones”, dijo Ana Moreno estudiante de noveno semestre.

Explicó que son estudiantes, que les ha tocado escuchar los problemas y las situaciones que tienen sus compañeros, y lo único que quieren y que buscan es poder solucionarlo o poder ayudarlos un poco, “lo que queremos, es que se respete el estatuto orgánico que son tres artículos importantes, quería dar cita a unas palabras que dijo el rector y lo cual es una evidencia pública que ustedes pueden encontrar en videos de noticias y él dijo lo siguiente: le dije a los consejos técnicos, ustedes de su personal académico, ustedes que conocen me mandan la terna, yo saqué la mano del proceso, es algo que él dijo y lo pueden encontrar como evidencias, él violó el proceso porque metió la mano quitando la terna que se mandó el Consejo Consultivo de aquí de la Facultad”, mencionó.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En general, lo que piden es que se respete la democracia a lo largo de todo el proceso “se nos ha dicho múltiples veces que el rector tiene toda la facultad de poder intervenir en las decisiones que se llevan a cabo cuando en realidad mientras estén cumpliendo los estatutos, él no necesita meter la mano en el proceso”, añadió Ana Moreno.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Los estudiantes inconformes no quieren a la directora Reyes Moreno porque afirmaron que no está preparada para llevar a cabo una gestión nuevamente, ya que ha dejado mucho que desear con su trabajo “nos encontramos de su gestión anterior, instalaciones que se encuentran en condiciones deplorables, los horarios en general son de muy baja calidad, muchos de los alumnos se quedan sin la opción de meter materias y se atrasan por esto simplemente porque no son capaces de tener un cuerpo académico y docente que pueda responder en realidad a las necesidades del alumnado”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Añadieron que Reyes Moreno normalmente tiende a dejar de lado las necesidades que de los alumnos “es muy complicado hablar con la persona para que se nos pueda dar una solución de esta situación, yo invitaría a que vengan algún día a entrar a los baños. Si ustedes quieren entrar a un baño y jalarle a la bomba dentro del aljibe, para que este pueda jalar. Yo creo que esa no es una instalación digna para todos los estudiantes”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Por último, puntualizaron la falta de mesabancos y añadieron que hay ocasiones en que salen al patio a tomar clases en el piso, “nos encontramos con salones de 30 personas que en realidad, al fin de cuentas, terminan tomando clases 40 personas, nos encontramos con libros, nos encontramos incluso con archivos, los cuales simplemente están ahí a la intemperie todos arrumbados, que en realidad eso es lo que está haciendo con la facultad. Eso es lo que nosotros queremos de aquí a 4 años, ella tuvo cuatro años de gestión en estos cuatro años nos encontramos con una facultad que está en decadencia en realidad”.