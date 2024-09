Niegan deficiencias en servicio de alimentación del Hospital Central en SLP

La dirección general, médica y administrativa del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", rechaza deficiencias en el servicio de alimentos que se ofrece en la institución sanitaria, tal y como se ha ventilado en las últimas horas.

“Sobre el servicio de alimentos el Hospital Central hace del conocimiento de la población que es falso que haya fallas, el nosocomio cuenta con un sistema de alimentación diseñado para garantizar el bienestar de cada paciente, ofreciendo una variedad de dietas adecuadas a las necesidades médicas específicas de cada uno, según las indicaciones del médico tratante”.

Se especificó que entre las dietas que se manejan se incluyen las blandas, normales, renales, hepáticas, suaves de consistencia, hiposódicas, bajas en grasa, dieta seca, para inmunosuprimidos, astringentes, complementarias, papillas, papilla diabética, líquidas, líquidos claros e hiperproteicas.

Este enfoque garantiza una atención nutricional adecuada en función del estado de salud y las recomendaciones médicas de cada paciente. Respecto a la disponibilidad de cubiertos y utensilios desechables, si bien el nosocomio atraviesa una fase de transición presupuestal, sí cuenta con los recursos necesarios para proporcionar desechables a los pacientes, especialmente aquellos en condiciones delicadas como pacientes inmunosuprimidos y quemados.

También se informó que la distribución de alimentos se realiza con base en la lista de tipo de dieta elaborado por personal de enfermería, en los horarios establecidos de las 9:00 am, 1:00 pm y 7:00 pm, y en caso de que el paciente no se encuentre en su cama, el personal de enfermería se asegura de dejar el alimento hasta su regreso, garantizando que no se queden sin sus comidas.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Queremos destacar que el compromiso del personal del Hospital Central es evidente. En algunas situaciones, algunos trabajadores, por solidaridad y voluntad propia, han decidido adquirir utensilios desechables con sus propios recursos. No obstante, esto no se les solicita, no es obligatorio, ni tampoco es necesario que los pacientes traigan sus propios cubiertos o vasos, ya que el hospital sigue proporcionando estos artículos”.

Como parte de sus políticas de eficiencia y uso responsable de los recursos, se solicita al personal médico que haga uso del comedor, llevar consigo sus cubiertos, platos o vasos necesarios para su consumo de alimentos. Esta medida tiene como objetivo evitar generar gastos adicionales innecesarios y contribuir al ahorro institucional.

Se insistió en señalar que se reitera el compromiso con la calidad en la atención médica y la salud de los pacientes, así también, agradecieron la comprensión de la comunidad hospitalaria y se mantienen firmes en la labor de continuar ofreciendo los mejores servicios posibles para todos sus usuarios.

Cabe destacar que en las últimas semanas el nosocomio de carácter regional ha estado envuelto en una serie de problemáticas, recientemente una paciente que requiere un trasplante denunció que no hay medicamentos, operaciones, ni insumos. En tanto, médicos residentes también denunciaron una serie de situaciones que tienen que ver con el manejo financiero del hospital, que tienen que ver con la falta de equipo y de material de trabajo.