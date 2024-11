Niegan construcción de plaza comercial en terreno de la UASLP en Lomas

En la sesión ordinaria del mes de noviembre del año pasado, el Consejo Directivo Universitario, CDU, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se autorizó el arrendamiento de los terrenos de Lomas cuarta sección, con el objetivo de que se construyeran espacios deportivos que, si bien, tendrían inversión privada, también ofrecerían facilidades y costos preferenciales para la comunidad universitaria. Ahora quieren instalar centro comercial y el rector de la institución educativa, Alejandro Javier Zermeño Guerra, aseguró que ello no va a suceder.

Hay que recordar que se autorizó este tema de arrendar terrenos de la casa de estudios por un plazo de 20 años a la Distribuidora VEM, la cual instalaría un centro deportivo y estacionamiento, a cambio la institución educativa percibiría tres millones de pesos anuales. Los pagos se harían de manera semestral, y desde el tercer año el costo incrementará de forma gradual con base en la inflación. El primer año del arrendamiento será de “gracia” a fin de que comiencen los trámites para establecerse.

En el 2023 se acordó que se usarían las instalaciones deportivas por parte de la comunidad universitaria con un costo preferencial, además de que 25 cajones de estacionamiento serían exclusivos para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Sin embargo, en recientes días se ha percibido que ya hay espacios que son ofertados en renta para poner negocios de diversos giros, una especie de centro comercial, pero el jefe de la comuna universitaria detalla “ahí hay un error, es un proyecto deportivo con canchas, etcétera, tiene algunos pequeños espacios comerciales de cafeterías, rentas de materiales atléticos y demás, que estaría por un proyecto en el que hay dos condiciones que sea deportivo y que los universitarios lo puedan utilizar”.

Comentó que, se proyectó desde un inicio que habrá algunos cajones de estacionamiento y el beneficio de que las instalaciones, luego del periodo conveniado de renta, serían entregadas en perfectas condiciones a la institución.

Es importante destacar que el convenio, así como el acta de CDU establece que el proyecto debe ser en su mayoría instalaciones deportivas, aunque puede incluir algunos comercios que contribuyan al funcionamiento del mismo.

Por lo que se señala que “no se autorizó ninguna plaza comercial y no está considerada”.

Mencionó “definitivamente nosotros no lo rentamos para eso, se rentó para un club deportivo, exactamente para un centro deportivo, tiene canchas de fútbol, canchas de pádel, un pequeño gimnasio, pero no para centro comercial eso está claro. Esa renta hasta donde yo sé que quede clarísimo, no está autorizado un centro comercial”.

Los dueños de este espacio, se pusieron de acuerdo con la Universidad para ver que se alcancen beneficios “no puede estar ahí un súper ni mucho menos y si así fuera, pues todos estos contratos tienen las cláusulas muy claras, se puede invalidar el contrato si hubiera una irregularidad de ese tipo, yo estoy seguro que no, sí, debe de haber algunos espacios comerciales, una cafetería, un lugar donde vendan tenis, en fin, es lo normal para un centro deportivo, pero no es un centro comercial que quede eso clarísimo no está autorizado”.

El proyecto inmobiliario que ya está ofertando los espacios para arrendar incluye un complejo comercial de dos plantas con diversos espacios destinados al comercio, el deporte y la recreación. Entre sus principales elementos destacan una tienda ancla aún no definida, Decathlon, y un área recreativa llamada Playgarden, que juntos abarcarán más de 6,000 metros cuadrados. Además, contará con una agencia BMW, ocho canchas de pádel, un gimnasio, un área de usos múltiples y varios comercios enfocados en actividades deportivas.

El complejo también incluirá una zona de franquicias, con Carl's Jr. como el único local confirmado, y cinco espacios adicionales para este tipo de negocios. Se proyectan otros 50 locales comerciales y múltiples áreas verdes y de convivencia, además de accesos para vehículos, un drive-through y andadores peatonales.

El diseño busca conectar espacios residenciales, universitarios y comerciales, prometiendo la interacción social. Se estima un alto flujo de tráfico en la zona, con más de 200,000 vehículos y 52,000 peatones mensuales.

Según el acuerdo aprobado por la UASLP, propietaria del terreno, recibirá un arrendamiento anual de 3 millones de pesos, que aumentará conforme a la inflación a partir del tercer año, con un primer año de gracia para facilitar los trámites de establecimiento.