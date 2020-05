Niega IMSS atención médica a una de sus trabajadoras, denuncian

A la señora Margarita Amaro Méndez, trabajadora de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ahí mismo, le negaron atención médica por motivos desconocidos, padece cáncer de mama y aunque desde el mes de enero ha sido señalada con la enfermedad no ha recibido una atención integral, pese a que le ha dedicado parte de su vida al organismo sanitario.

Su hija, Margarita Palomo Amaro, denunció que a su madre se le diagnosticó cáncer, siendo auxiliar de una unidad médica rural ubicada en Sequedad, Villa Hidalgo, perteneciente a la zona seis de Cerritos, y desde ese momento está batallando con la vigencia de su seguro médico.

Local Grupo México dona ventiladores y kits de protección a SLP para enfrentar el Covid-19

Ella realizaba labores de enfermería desde hace diez años en esa clínica y aunque ya le brindaron una primera quimioterapia, el viernes pasado le negaron la segunda, por la falta de una firma "la conectan y nos dicen le falta una firma del doctor Monsiváis, que es el director de la clínica 50 de especialidades y ya vamos por la firma y checa en el sistema y dice que no tenemos derecho al tratamiento y ordena desconéctenla y va rápidamente, la desconectan y el mismo medicamento lo cortaron por la mitad y lo tiran a la basura y nosotros dijimos porqué, aunque le mostramos los contratos vigentes y todos los documentos que tenemos dijo que no teníamos derecho".

Acudieron a la calle de Insurgentes donde se encuentra una de las oficinas administrativas del IMSS, ahí las atendió Elda Miriam Varela quien les señaló que no tenían vigencia en el Seguro Social y que debían asumir personalmente los costos del cáncer de su madre "háganle como quieran, porque no se les va a atender, pero nada más nos dicen que no está vigente el seguro, pero nosotros mostramos el contrato de que si está vigente, es algo ilógico, hablamos también con el sindicato y supuestamente dicen que sí van a reglar, pero a la fecha no lo han hecho".

Hoy su preocupada hija, llegó a denunciar los hechos sobre todo porque ya ha recibido una quimioterapia y ya ha pasado más de un mes de ello, así que es urgente para la salud de la paciente la continuidad del tratamiento.

"Pedimos que respeten a sus trabajadores, mi mamá hacía labores de una enfermera, con el cargo de auxiliar médico y ahí mismo en el hospital Zapata, le diagnosticaron cáncer de mama, y ahora no la quieren atender".