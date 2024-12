"Ni un peso" le dejó AMLO a Sheinbaum: Gallardo

Finalmente San Luis Potosí se vio en la necesidad de solicitar un crédito quirografario para pagar los compromisos de fin de año, “ya estamos pagando a toda la burocracia, la cantidad fue la que pedimos cada año para brincar el 2024 y nos otorgaron ese crédito porque liquidamos a tiempo el del año pasado, ya no les debíamos nada”.

Así lo advirtió el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, al tiempo de destacar que la deuda pública disminuyó significativamente, “de más de cuatro mil 600 millones que nos entregaron cuando llegamos, a tres mil 400 millones de pesos actualmente”.

Le hemos “metido” dinero a la deuda pública, dijo, “aunque traemos un desbalance de más de dos mil 500 millones de pesos, que dejamos de recibir por parte del gobierno federal para el cierre de este año, “en septiembre nos llegó la mitad, y no nos dieron dinero ni en octubre ni en noviembre, ya no tuvimos dinero desde el cambio de gobierno, entendemos a la presidenta porque no le dejaron ni un peso”, señaló.

Asimismo lamentó que ese dinero ya no se recuperará “no es de que: ´les vamos a dar en el 25 lo que les faltó en el 24´; no, ese dinero, en otras palabras, ya ´chifló su máuser´, ya no va a haber”, expresó.

Esto impacta porque hay muchos proveedores que pensaban que iban a tener recursos en los cierres y no les va a llegar, va a tener que abonárseles en todo el 2025, ese es gasto corriente. Pero también hay varios proyectos que teníamos que haber arrancado y que se detuvieron, añadió, “de ese déficit traíamos mil 500 millones para obra pública, que ya no pudimos arrancar en 2024 y que vamos a tener que dejarlo hasta 2025, no es que no se vayan a hacer, se recorren, pero pues el tiempo ya no nos dio para para hacerlas”.

En ese sentido refirió la reunión que sostuvo con 40 alcaldes, a quienes les hizo ver la difícil situación por la que está pasando San Luis Potosí, “van a tener que hacer lo propio en sus municipios, apretarse el cinturón, no es un año para salir a regalar dinero como en otros años que ellos mismos se dan bonos y aguinaldos altísimos, ya no hay manera de hacerlo, y esperar a que en enero la federación nos mande dinero para empezar a hacerle frente a la situación”.

Apoyo a municipios

Vamos a apoyar a las y los alcaldes a finales de diciembre o principios de enero, para que tengan dinero “hay muchos que pidieron préstamos, les vamos a prestar a 20 ayuntamientos para que puedan cerrar el año”, prometió, al tiempo de aclarar que son préstamos, “no es dado” se les va a apoyar, “a los que piden diez les vamos a dar cinco, a los que solicitan cinco les vamos a dar dos y medio, la intención es que ellos también puedan cerrar su año y que tengan liquidez para los aguinaldos”.

Finalmente, cuestionado de si el préstamo es para alcaldes emanados de todos los partidos políticos, Gallardo Cardona dijo que sí, de todos, “pero más a los de Morena, que son los que se quejaron y salieron a hacer un ´tango´ porque les quitaron dinero, aunque fue la misma federación”.