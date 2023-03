Néstor Garza imparte conferencia de seguridad social, el reto en materia laboral

Aunque la población económicamente activa de la entidad potosina es de más de un millón de personas, sólo 400 mil de ellas tienen Seguridad Social, destacó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien informó que el 50% de los dictámenes para sancionar empresas, son por este motivo.

El Secretario del Trabajo impartió una conferencia a integrantes de los comités sindicales adheridos a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), esto como parte del XXXVI Seminario de Modernización y Actualización Sindical de la federación estatal en San Luis Potosí.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

En la conferencia el funcionario estatal dio un panorama sobre el estado en que se encuentra el sector laboral en San Luis Potosí, por ejemplo, que entre 2020 y 2022 disminuyó la tasa de desocupación en la entidad, al pasar de 4.2% a 3.3.%; mientras que la tasa de subocupación bajó de 20.8% a 7.3%; además de que el salario promedio nominal en la entidad pasó de 444.37 pesos en septiembre de 2021, a 497.23 pesos en julio de 2022, y sólo el 10% de la fuerza laboral percibe el salario mínimo, mientras que el resto se encuentra por arriba.

Aunque este último dato coloca a San Luis Potosí entre los nueve estados del país con mejor salario, también reconoció que en la entidad, son más los trabajadores que se encuentran en la informalidad, que los que gozan de todos sus derechos laborales.

Por ejemplo, el estado tiene una población económicamente activa de más de un millón 200 mil personas, de las cuales, sólo 464 mil 403 cuentan con Seguridad Social, esto ubica a San Luis Potosí por debajo de estados vecinos como Guanajuato que tiene un millón 060 mil 696 trabajadores asegurados, y Querétaro que tiene 676 mil 216, pero por arriba de Aguascalientes que tiene 348 mil 017, y Zacatecas que tiene 195 mil 650 trabajadores asegurados.

En ese sentido, destacó la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos y exijan que sean respetados, ya que al no tener Seguridad Social no solamente no cuentan con cobertura médica pública, sino que no cuentan con pensión ni tienen acceso a crédito hipotecario; inclusive reprochó que hay patrones que ofrecen un salario superior "por fuera" para no dar de alta a sus trabajadores, sin explicarles los beneficios que pierden con ello.

Recordó a los dirigentes sindicales, que la STPS puede realizar verificaciones extraordinarias generadas por denuncias de los trabajadores cuando hay algún incumplimiento, por ejemplo si no se les paga en tiempo y forma el aguinaldo, la prima dominical, utilidades, si no se les da seguridad social, entre otras cuestiones.

Agregó que actualmente, el hecho de no tutelar los derechos de los trabajadores le cuesta al país 50 mil millones de pesos anuales, cifra que se reparte en pensiones para adultos mayores, y que a pesar del esfuerzo que representa, es sólo un apoyo de emergencia puesto que no resuelve del todo las necesidades de las personas de la tercera edad.

Alertó que de continuar así, a la generación que actualmente está entre los 18 y 29 años de edad, le costará el doble o triple de recursos, dar asistencia a la población adulta mayor.

En entrevista para El Sol de San Luis, Garza Álvarez indicó que para tratar de revertir esta situación e incentivar el empleo formal, la STPS tiene una campaña con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para verificar que se otorgan las prestaciones de ley a los trabajadores, además, para acceder a la bolsa de trabajo de la STPS se comprueba que brindan prestaciones, y también se acercan los programas sociales del gobierno estatal "siempre y cuando sean buenos empleadores".

Informó que a raíz de las verificaciones iniciadas el año pasado ahora que la STPS está facultada para sancionar el incumplimiento de la ley del trabajo, se han generado más de 200 dictámenes para aplicar multas a centros laborales, y el 50% de ellos son porque no otorgan las prestaciones de ley.

Finalmente, precisó que en caso de que haya una violación reiterada a la ley por parte de los centros laborales, el dictamen de la STPS se puede elevar a su par federal para que aplique la clausura, aunque hasta el momento no ha sido necesario, pues las empresas verificadas han optado por subsanar las irregularidades que se han detectado en ellas.

Garza Álvarez anunció que la STPS emprenderá tres acciones con la CROM, que son: un taller de capacitación sindical con duración de 15 semanas, una visita a los centros de conciliación laboral federal y estatal, y acercamiento de los programas sociales del gobierno estatal para todos los trabajadores representados por los sindicatos adheridos a la central obrera.