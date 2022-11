Negocios serán más competitivos con el ordenamiento del Centro Histórico

Con el ordenamiento en el Centro Histórico se prevé que se detone la economía y la generación de empleos en el primer cuadro de la ciudad, además de mejorar el servicio a los clientes, señaló Amparo Rosillo Izquierdo, presidenta de la asociación Nuestro Centro.

Luego de que el viernes el Ayuntamiento puso en marcha un operativo para poner orden en el Centro Histórico, la Presidenta de Nuestro Centro destacó que "es una cosa que estábamos requiriendo y solicitando del Municipio, que empezara a aplicar los reglamentos de Comercio".

Reconoció que no será sencillo ordenar el Centro Histórico, sin embargo invitó a quienes trabajan en el comercio informal, a que formen parte de la economía formal, y pidió al Ayuntamiento que aquellos que no atiendan los reglamentos, sean retirados.

Destacó que entre más ordenado esté el Centro Histórico, y con más limpieza, habrá más beneficios tanto para el comercio como para los ciudadanos, ya que los negocios establecidos serán más competitivos y mejorarán su servicio, "te esmerarás en mejorarlo, en tener mercancía a buenos precios; creo que va a detonar la economía y la creación de empleos".

También señaló que por parte de Nuestro Centro se hará el llamado al comercio formal para que respete los reglamentos, específicamente en aquellos casos en los que algunos negocios tenían mercancía en la calle, "si como comerciante veía que no era piso parejo que el informal se pusiera afuera de mi negocio y sacaba mi mercancía, ahora ya no tengo necesidad de sacar esa mercancía y me alineo a los reglamentos".

En ese sentido, Rosillo Izquierdo aseguró que conforme se cumplan los reglamentos, habrá más orden en el Centro Histórico, y ello va a repercutir en que también haya más seguridad.