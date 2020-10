Negocios salen de organismos empresariales por crisis generada por el Covid-19

Con la crisis económica causada por el Covid-19, al menos 3 empresas de Industriales Potosinos A.C. (IPAC) manifestaron que no podían continuar asociadas, debido a que estaban atravesando por una situación complicada en cuanto a su flujo de efectivo; no obstante el organismo empresarial les dio la oportunidad de continuar con ellos, y además les hicieron una reestructuración en el pago de sus cuotas, a éstas y otras empresas con problemas económicos.

El presidente de IPAC, Max Ramos Regil, explicó que varias empresas deseaban continuar formando parte del organismo, pero como estaban pasando por una situación complicada se iban a dar de baja, por lo que se llegó a un acuerdo con algunas de ellas, para que el pago que realizan en sus cuotas se pospusiera por unos meses.

“Hicimos planes de restructuración, la intención era no perder a nadie, pero sí se perdieron 3 empresas de los 150 socios que teníamos. No es tanto que se fueran sino que no pudieron continuar haciendo los pagos, pero les dimos la oportunidad de que siguieran con nosotros en las actividades que realizamos, las cuales han sido de manera virtual. Tratamos de generar webinars y networking para que ellos mismos empezaran a generar flujo de efectivo, y pudieran solventar todos los gastos que tenían”, expresó.

En ese sentido, aseguró que esto no impactó las finanzas del organismo, ya que la cuota de socios es anual y se cobra al inicio de cada año, por lo que en enero de este 2020 prácticamente el 80 por ciento de los socios ya había liquidado su cuota, el resto fueron pagando en meses posteriores y conforme a sus posibilidades económicas, y tan sólo al 5 por ciento de los afiliados se les hizo una restructura de la deuda, porque tuvieron problemas de pago.

Por otro lado, reconoció que en general para el sector empresarial el cierre de año será complicado, económicamente hablando, porque se vienen gastos fuertes en diciembre por el pago de aguinaldos, y todas las empresas están buscando la manera de poder solventarlos, por lo que varias están recurriendo a algunos programas de apoyo que ofrecen los gobiernos estatal y municipal.