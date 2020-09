Negocios pequeños siguen en crisis por falta de circulante: Canacope

La falta de circulante entre la población sigue siendo muy evidente, pues los comercios pequeños siguen resintiendo la crisis económica que todos están padeciendo, a causa de la pandemia por el Covid-19; a la fecha se reporta que las ventas se mantienen con una caída de hasta un 70 por ciento.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien comentó que dependiendo del giro del negocio, las ventas pueden variar, pero en general todos los negocios están muy lastimados y no se han recuperado del cierre temporal que se tuvo de marzo a mayo, lo cual provocó que muchos tuvieran que cerrar sus puertas de manera definitiva.

Indicó que de momento no han hecho un censo de cuantos negocios pequeños han quebrado en esta contingencia sanitaria, pues había algunos que estaban esperando a que hubiera una reactivación económica en estos meses, para definir su futuro, por lo que probablemente sea hasta que concluya el año cuando puedan confirmar cuántos lograron sobrevivir a la crisis.

Por otro lado, señaló que las tiendas de abarrotes estaban a la espera de que pudieran recuperar sus ventas con el regreso a clases, sin embargo el nuevo ciclo escolar no les trajo ningún beneficio, pues los niños están tomando clases a distancia y los padres de familia sólo compran la despensa necesaria para sus hogares, y ya no acuden a las tienditas por jugos, pan, o algún producto similar, pues ya no tienen que preparar lunch a sus hijos.