Negocios para fiestas infantiles, en picada

Entre la presente pandemia por Covid 19 y la crisis económica que ésta ha desatado, dulcerías y tiendas de aditamentos para fiestas infantiles, han perdido más de la mitad de su entrada económica, pues derivado de la prohibición de eventos sociales no hay clientela a quien ofrecer sus productos.

Así lo mencionó la señora Sánchez Reyes, propietaria de “Mundo de Globos”, tienda ubicada en la calle Guajardo No. 501, en una de las zonas del Centro Histórico de la capital, más distintivas por la gran cantidad de proveedores y vendedores de artículos para fiesta.

Con 10 años de experiencia en el rubro, esta experta vendedora subraya que este año 2020 ha sido difícil de sobrellevar pues, después de haber cerrado por dos largos meses su local, recuperar el ritmo de las ventas y la clientela le ha sido complicado.

“Es complejo, este año ni siquiera se podrá solventar lo invertido en mercancía. Hemos salido al paso, pero no hemos vendido productos como en otros años”.

A pesar de que en este distintivo local manejan gran cantidad de globos, en diversos estilos y tamaños, la ausencia de fiestas hacen que este tipo de mercancía no sea tan buscada por la población en estos momentos, “Han venido algunos clientes porque han sido también épocas de muchas graduaciones y solicitan globos de números o de letras, porque al no realizarse fiestas los jóvenes y familias buscan tomarse la foto del recuerdo con este tipo de globos de helio que se han vuelto famosos, sin embargo la venta no es mucha”.

Esta situación, aunada a la presencia del coronavirus ha provocado incluso la ausencia de personal en su negocio. “No hemos tenido que liquidar a nadie, porque nuestros ayudantes simplemente se van. El temor es latente, tienen miedo a contagiarse, después de que nos vimos obligados a cerrar durante dos largos meses, muchas empleadas no regresaron pues no quieren convivir con más personas por el virus”.

Sin embargo, cada uno de este tipo de locales cuenta con una metodología de atención a la clientela especial, la cual sólo permite pasar a cierta cantidad de personas y son atendidas en sana distancia. “Tratamos de cuidarnos mucho, porque nos da miedo el virus. Pero es insuficiente, la gente no viene e igual no se vende aunque tomemos las debidas precauciones”, señaló la señora Sánchez.

De igual manera las dulcerías que se encuentran en la misma zona, sufren los estragos ocasionados por la ausencia de clientela, donde Anahí Mendoza, empleada, ha atestiguado cómo han ido en picada las ventas en este tipo de comercios.

“Tengo años trabajando en el área para diferentes negocios y nunca vi que la venta fuera tan poca. Los titulares o dueños tienen la esperanza que con las posadas o reuniones decembrinas la venta de dulces y otro tipo de mercancía diversa aumente. Pero la realidad es que si viene el 20 por ciento de la clientela, es mucho”.

Anahí menciona que, actualmente las personas que acuden a las dulcerías son jefas o jefes de familia, quienes buscan mercancía específica para surtir sus hogares y evitar que los niños salgan a las “tienditas” por un antojo, “compran bolsas de la golosina que les gusta a sus hijos”, remarca.

Además hace hincapié en que “A inicios de quincena se puede decir que es cuando hay más movimiento, pero no porque compren mercancía para fiestas, sino porque saben que en una dulcería les sale más barato el producto. Vienen muchos papás a comprar churritos, chocolates, paletas y dulces de chamoy como parte de su despensa, no es mucho lo que llevan una bolsa de dulces es suficiente para ellos”.

Sin fiestas, hay gran cantidad de negocios que tuvieron que pausar su vida comercial en esta zona, otros se diversificaron ante la apremiante situación económica y muchos de ellos esperan que en esta temporada de posadas y fiestas decembrinas se incremente la clientela.

“Ya se metió mercancía navideña, ya hicimos bolsas de colación de dulces para entregar en posadas, piñatas de 7 picos y trajimos las icónicas botas navideñas con surtido variado de dulces, con eso esperamos recuperarnos un poco este mes”.

En total, en la capital existen más de 468 locales dedicados a este tipo de rubro, según lo indicado por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, mismos que se han enfrentado a la cierra total o parcial de su negocio debido a la crisis económica originada por la pandemia.

Desde el mes de marzo, por indicaciones del Sistema de Salud y Gobierno del Estado se realizó la prohibición de fiestas y cualquier tipo de evento multitudinario, a fin de evitar más contagios de Covid-19. Estas medidas han repercutido gravemente en negocios locales de la entidad, quienes hoy piden el apoyo de la población para no perder los negocios de toda su vida, “Ojalá puedan venir a surtirse en nuestros negocios, la estamos pasando muy mal. Tomamos las medidas necesarias para evitar contagios, todos estamos cuidándonos para cuidar de nuestra querida clientela. No estamos atendiendo ni al 30 por ciento de compradores, a veces solo el negocio nos da para pagar sueldos y en otras ni eso. Esta temporada recuerden que con nosotros pueden encontrar lo que buscan, no duden en venir”, mencionaron.





