Negligente, aprobación de ley de amnistía: FNF

Luego de que el lunes el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía propuesta por el Presidente de la República, el presidente del Frente por la Familia señaló que esta crisis de salud “desnuda el doble discurso de la 4T/Morena.

Por la mañana el Presidente dice que la vida es una bendición, que hay que cuidarla, y por la tarde su bancada en vez discutir la exigencia de un plan de emergencia nacional que atienda la crisis de salud, por el Covid-19, y atender la crisis por el paro económico de la cuarentena y el desastre petrolero, decidieron, por instrucción presidencial, legislar la liberación de delincuentes, no de recursos, decidieron dejar salir a las calles a quienes han delinquido y no atender a quienes están quedando en la calle por falta de trabajo, decidieron sesionar no salvar vidas sino dar amnistía a hombres que llevan al aborto a mujeres”.

Calificó como un acto negligente e insensible, que los senadores hayan optado por dictaminar en torno a la Ley de Amnistía en lugar de abordar temas como garantizar el bienestar económico de las familias mexicanas en esta pandemia, y dotar al sector salud de todo lo necesario para que médicos y enfermeras puedan cumplir sus labores con seguridad.

Cortés Jiménez señaló que tanto el Presidente de la República como los representantes populares emanados de su partido, "deben dejar atrás las ocurrencias ideológicas como esta Ley de Amnistía, y les hacemos un fuerte llamado a impulsar un auténtico acuerdo y plan de emergencia nacional para atender realmente la vida de todos los mexicanos en cualquier etapa y circunstancia sin discriminación".