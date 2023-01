Necesitamos el doble de Sacerdotes y de Obispos: Arzobispo de SLP

“Son varios factores a los que se les puede atribuir la falta de respuesta vocacional, quiero aclarar en primer lugar que “El llamado” existe, y Dios sigue llamando a muchos jóvenes, por lo que yo invito a que vean una gran oportunidad en su vida en la vocación Sacerdotal. Tenemos que dejar abrir nuestra mente no sólo a muchas oportunidades de realizar nuestras cualidades en otras carreras, que ahora se han ampliado mucho, ya se ve una enorme cantidad de carreras, --y qué bueno, porque eso habla de una grandeza del espíritu humano--, sin embargo, esa grandeza del espíritu humano necesita también a alguien que se dedique a trabajar en temas no sólo de culto sino también de promoción del Evangelio, que guíe a vivir la alegría del Evangelio en las realidades concretas que tenemos”.

“Yo atribuyo en que a veces puede ser algo muy normal ver que hay Sacerdotes, sin embargo nos faltan, ya lo he dicho, y hoy es tiempo de poder ver esta oportunidad en tu vida, de responderle a Dios, y todo ser humano debe responderle, sobre todo en el tema de la alegría, de la paz, de la solidaridad, con quien necesite debemos ser solidarios, sea lejano o cercano, sea o no igual a nosotros, necesitamos ser solidarios y una forma de serlo es entregarse como Cristo en el Sacerdocio”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“En total en el Seminario Arquidiocesano Guadalupano Josefino de San Luis Potosí, tenemos 60 muchachos, desde el primer nivel hasta el último. Precisamente el día 20 de Enero, día de la Festividad de San Sebastián en fue la consagración del Altar de Catedral, por eso hemos puesto esa fecha; tendremos la Misa solemne de la Institución de los Ministerios de Acolitado y Lectorado”.

“Los muchachos que ya son Diáconos, han pedido su Presbiterado, esperamos Ordenarlos para el día de la Festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en el mes de Marzo, podrían recibir su Ministerio Sacerdotal”.

“Dios llama por caminos indescifrables, insospechados, por ejemplo, a mí me llamó después de haber estudiado un año Agronomía en la Universidad, a veces “el llamado de Dios” no se dá desde la infancia, no siempre es así, se puede dar en otras etapas de la vida, hay que acordarnos que Dios llama a sus elegidos cuando Él lo dispone, en el momento que Él así lo quiere”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Claro está que se necesita el doble de Sacerdotes, yo actualmente estoy atendiendo varias encomiendas, por lo que invito a todos a orar mucho por las Vocaciones Sacerdotales y a la Vida Consagrada, para que hay más Religiosas y Religiosos. Pido a los jóvenes que oren para que puedan ver la posibilidad de ser Sacerdotes”.

“Ojalá pudiera haber más Seminaristas, por ejemplo arriba de 200 alumnos, sería lo ideal, para poder evangelizar y llegar a todos, así cada grupo estaría muy nutrido, para poder en el camino, en la maduración que van llevando de su fe, de su persona, de su servicialidad, de conocer bien la Pastoral en ese tiempo de su estancia en el Seminario, descubren su verdadera vocación con más madurez, sin embargo, otros ya en la pastoral, descubren que no era su camino”.

“Qué bueno sería que todos los Seminaristas, se ordenaran de Sacerdotes, pero vemos que muchos declinan al darse cuenta que esa no era su vocación, y deciden ser buenos cristianos como profesionistas, eligen otro camino de vida”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Si en un grupo del Seminario hay 10 y llegan 7 ó 6 al Sacerdocio, pues está bien. Pero si hay cuatro y se van dos, pues ya hay carencia. Y bueno pues para que no declinen los invitaría a poner algo nuevo en su mente, al decir alguien: “me gusta esta carrera, esta forma de realizar mi persona, pero hay que abrir el espacio y la reflexión no sólo con lo que ya conocen, sino también con los encargados de la Pastoral Vocacional, con los Sacerdotes y Párrocos, con sus Directores Espirituales, teniendo la oportunidad de discernir si Dios lo llama”.

“Ahora, hay que ver que el hecho de que entre al Seminario no necesariamente tiene que llegar hasta Ordenarse Sacerdote, sino más bien son etapas de ir madurando, de ir creciendo y de discernir si realmente su vocación es el Sacerdocio”.

“Actualmente tenemos 218 Sacerdotes, deberíamos tener 436 Sacerdotes para atender a la población total de todas las parroquias de la zonas rurales y urbanas, de municipios y de comunidades lejanas, son un total de un millón 700 mil, y pues con los que tenemos, se va logrando el trabajo, aplaudo, reconozco el trabajo y el gran esfuerzo de los Sacerdotes de nuestra querida Arquidiócesis, pero pues precisamente para atender mejor y con más tiempo, pues se necesitan más personas”.