Necesario un análisis profundo al plan B de la reforma electoral: Potosinos con Valor

La asociación Potosinos con Valor hace en exhorto a los diputados y senadores federales a hacer bien su trabajo, y no aprueben el plan B de la reforma electoral sin haber hecho un análisis profundo de ésta, pues entre los riesgos que se corren con esta nueva propuesta, es que sea mermada la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo piden que se respeten las reglas que hasta hoy se tienen, en materia electoral, con el fin de garantizar unos comicios transparentes para el 2024.

Al respecto, José Alberto Meade Mendizábal, integrante de Potosinos con Valor, señaló que los tiempos hoy tienen que cambiar, pues ya es momento de que todos nos empecemos a preocupar por ver qué es lo mejor para México y no sólo para una persona o un partido político. En ese sentido destacó que, afortunadamente se está viviendo un despertar de la ciudadanía que nunca antes se había visto y por ello es que cada vez más se deben exigir mejores políticos.

“¿Ustedes creen que los diputados realmente pudieron leer esa reforma en tres horas, para poder opinar si era buena o mala?, por supuesto que no. Estamos volviendo a la época del levanta dedo porque lo dijo el presidente. Qué tristeza que los diputados no se hayan dado cuenta de todas las cosas que están mal hechas y que incluso van en contra de la constitución, todo por hacer las cosas al vapor. Como ciudadanos les debemos decir que no estamos de acuerdo, sin importar el partido al que pertenezcan”, expresó.

Por su parte, Alicia Vértiz Cardona, integrante de Potosinos con Valor, opinó que la terquedad del presidente de la República, de implementar la reforma electoral en estos momentos, es porque se buscan tener un Instituto Nacional Electoral (INE) a modo, que favorezca en las próximas elecciones al partido en el poder.

“Si la actual estructura en el INE fue la que puso en el poder al partido del presidente y le dio la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la necesidad de querer hacerlo cambiar?, ¿es quedarse en el poder para siempre? Todos los cambios que se han tenido en las leyes electorales se han hecho con muchísimo tiempo, con el análisis de todos los partidos y la colaboración de todos, con un consenso donde las diferentes fracciones opinan y proponen”, apuntó.

Finalmente, Rafael Hernández Covarrubias, integrante del Frente Cívico Nacional, consideró que la propuesta de la reforma electoral debería quedar pendiente hasta después de que concluyan los comicios, tanto de los estados que elegirán nuevo gobernador en 2023, como la elección de la presidencia de la República en 2024, para se respete la soberanía.

