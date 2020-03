Necesario reforzar seguridad para no frenar inversiones: Camexa

Aunque de momento ninguna inversión extranjera, principalmente alemana, ha desistido de llegar a México, y principalmente a San Luis Potosí, es importante que se atienda el tema de seguridad, pues un factor que influye mucho en la atracción de nuevas empresas.

Manifestó lo anterior el director de la Cámara Mexico-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), Andreas Müller, quien consideró que los hechos de inseguridad le pueden restar competitividad a un país, pues las empresas se ven en la necesidad de incrementar los gastos para reforzar su seguridad.

Indicó que aunque mantienen contacto con las autoridades locales, y que tienen una mesa redonda entre el gobierno del Estado y las empresas alemanas, es muy necesario que el Gobierno Federal también brinde su apoyo y emprenda acciones en torno a este tema.

“Nadie ha decidido salir o irse, aunque obviamente es muy difícil medir quién no llega o quién posterga su inversión, las empresas no lo comunican. No se ha ido nadie pero sí se tiene que atender este tema, es fundamental, es un tema grave que se tiene que atender en todos los niveles”, expresó.

Por otro lado, señaló que hay varios proyectos que están en puerta para el país y sobre todo para San Luis Potosí, principalmente con algunas Tier 1 alemanas que surten a las grandes armadoras, las cuales están buscando ampliar sus inversiones pues con las nuevas reglas del T-MEC han observado la necesidad generar más inversión.

No obstante apuntó que un reto importante es que superen rápido las consecuencias generadas a raíz del bajo crecimiento económico a nivel mundial y en México, pues es necesario que haya claridad en el panorama económico y que se garantice el estado de derecho.

“Vemos positivo que el gobierno actual haya mantenido en general el modelo de negocio de México, que es ser una economía abierta en un mundo globalizado e industrial, y Alemania tiene la misma vocación. Obviamente hay retos que se están presentando como el no crecimiento económico, esperemos que eso se supere rápido y lo más importante es la claridad y el estado de derecho para la industria, para que sepan cómo seguir y el tema de la seguridad, que eso sí influye”, añadió.