Necesario que se toque tema de la seguridad durante visita de AMLO a SLP

La seguridad debiera ser el tema principal a tratar con el Presidente de la República en su visita a San Luis Potosí este viernes, coincidieron empresarios.

Ante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí este 3 de febrero, el empresario Alberto Narváez Arochi indicó que si al primer mandatario de la Nación le informan el estado en que se encuentra San Luis, "le informarán que somos un estado donde hay muerte, donde la inseguridad prevalece".

Destacó la necesidad de que se trabaje en este tema de manera preventiva y sobre todo, que en el gobierno federal "se den cuenta" que la estrategia que ha aplicado no es la adecuada y que la cambie, pues lejos de disminuir la inseguridad, incrementa las muertes y la inseguridad en todo el país, "no merecemos ningún ciudadano de San Luis, estar viviendo con temor de salir a la calle, que nuestros salgan y no saber si regresan o no, todos estamos obligados a exigirle".

También el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, manifestó que la seguridad debe ser uno de los temas a tratar con el Presidente de la República, y pedirle que dote de recursos al estado y los municipios para que inviertan en seguridad y así San Luis Potosí sea un estado atractivo para las inversiones.

Mencionó que además, está el tema de la vía alterna, donde a pesar de que el gobierno federal se comprometió a apoyar esta obra, el año pasado suspendió la asignación de presupuesto, "quisiéramos escuchar que ahora viene un apoyo importante para el gobierno del estado para llevar a cabo la obra".

Finalmente, indicó que también hay que pedirle "hacerle frente a los acuerdos internacionales, que es lo que da certidumbre a las inversiones".