Necesario que restaurantes se capaciten ante los constantes aumentos en insumos

Los pequeños restaurantes pueden desaparecer de un momento a otro, por lo que es necesario que reciban capacitación constante para estar preparados para las dificultades, señaló Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Kasis Chevaile señaló que con los aumentos constantes en diferentes insumos, los restaurantes pequeños pueden desaparecer en cualquier momento, "no tienen capital, y hoy el huevo tiene un precio y mañana otro, viene la etapa de frío en la que se dispara el precio y si la gente no lo sabe, no se prepara, se va a topar con eso".

Mencionó que en estos establecimientos pequeños suelen trabajar familias completas, ya que son el sustento familiar, de ahí la importancia de apoyarlos para que sigan en funcionamiento.

Destacó que la industria gastronómica genera el 40% de los empleos que hay en el sector turístico, por lo que es importante que se mantengan a flote, y para ello, se requieren capacitaciones.

Manifestó que si bien para las empresas grandes la capacitación no es un problema, ya que pueden enviar a su personal a preparase, para los pequeños negocios no es igual, "si les dices que un curso cuesta 300 pesos por persona, y quieren mandar 10 personas, a veces no lo pueden hacer".

Recordó que hace poco la Canirac impartió una capacitación en la que participaron 270 restaurantes y fue para todos los puestos, incluidos dueños, meseros, barman, entre otros, y se cuenta con apoyo del gobierno estatal para que los pequeños negocios puedan acceder a estas capacitaciones.