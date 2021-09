Necesario que regresen vuelos de SLP–CDMX para mejorar tarifas

Es necesario que el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí tenga una restructuración de sus frecuencias aéreas, y que regresen las ocho rutas de vuelo que alguna vez se llegaron a tener hacia la Ciudad de México, para que pueda haber tarifas más económicas.

Así lo consideró Gerardo Bocard Meraz, empresario potosino y director de Grupo Argo, quien reconoció que el complejo potosino, es de los que ofrece las tarifas más caras aún en vuelos nacionales, y que desafortunadamente no cuenta con tantas rutas y frecuencias de vuelo, como los aeropuertos de Querétaro y Guanajuato que han tenido un crecimiento importante en este tema.

“Efectivamente tenemos tarifas muy caras, esto aunado a que nos quitaron las frecuencias de los vuelos a la Ciudad de México, lo que hace que el único vuelo que se tiene vaya saturado y no pongan nuevos”, expresó.

Señaló que, si bien, San Luis Potosí tiene la gran ventaja de que se localiza en el centro del país, eso permite a las personas trasladarse en menos de cinco horas a las principales ciudades del país, aunque eso también lo pone en una desventaja aérea.

No obstante, dijo, aunque hasta ahorita no ha habido anuncios de nuevas frecuencias de vuelos, afortunadamente la pandemia hizo que no fuera tan necesario contar con tantos vuelos; pero, confían que eventualmente esto se vaya recuperando.

“Tenemos que hacer de San Luis Potosí un lugar atractivo para el turista de negocios o el turista que viene a conocer el Bajío, para que nuestro estado sea una alternativa para volar y haya una derrama económica a través de esto, y no se vayan a estados como Guanajuato o Querétaro que han crecido mucho en esto”, agregó.