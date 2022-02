Necesario que recursos del ISN y licencias de funcionamiento se regresen a la ZI

Hacer que la Zona Industrial siga creciendo y contribuyendo al desarrollo económico de San Luis Potosí es una labor que los industriales no pueden hacer solos, se requiere del apoyo total de los gobiernos Estatal y Municipal, que las autoridades pongan de su parte y apliquen realmente lo recursos, que se recaudan a través del Impuesto Sobre la Nómina y las licencias de funcionamiento, a la infraestructura de la zona fabril.

En entrevista para el Sol de San Luis, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Ismael Puente Morón, destacó que, para la atracción de nuevas inversiones es muy importante la imagen que proyecta San Luis Potosí hacia las empresas nacionales y transaccionales, pero, desafortunadamente en estos momentos la imagen de la zona fabril no es muy favorable, porque gran parte de las vialidades están totalmente acabadas, no hay señaléticas ni semaforización en algunas partes, y esto ha complicado mucho la movilidad en la zona.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¡NO MÁS BACHEO!

El empresario señaló que para mejorar la imagen y la movilidad de la Zona Industrial, lo primero es rehabilitar las vialidades que la rodean, sin embargo, lo que piden a las autoridades es que ya no hagan más bacheo, sino que haya un reencarpetamiento completo de la superficie de rodamiento. En ese sentido, detalló que la UUZI está preparando un proyecto para la rehabilitación integral de la Zona Industrial, en el que se contempla una inversión de 360 millones de pesos, y, en la primera etapa es donde se planea restaurar "de raíz" todas las vialidades.

"No podemos reestructurar las vialidades solo bacheando, porque luego viene la temporada de lluvias, y al cabo de unos meses o un año las vialidades vuelven a estar igual de dañadas. Estamos haciendo un macro estudio en la Zona Industrial, desde el ámbito topográfico e hidráulico, pues este polígono se encuentra en un nivel bajo, en el cual intervienen las presas de La Cantera, la de San Antonio y la de San Carlos, y el agua que viene desde éstas ha desgastado el pavimento, pues no hay un debido desalojo de esas aguas; esto aunado a que las empresas avientan el agua pluvial que captan a todas las vialidades. No hay un cause y todo se estanca en las avenidas, sobre todo en Avenida Comisión Federal de Electricidad (CFE)", comentó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

APLICAR EL RECURSO A LA INFRAESTRUCTURA

Puente Morón explicó que los recursos necesarios para desarrollar el proyecto deberán salir del Fideicomiso del Impuesto Sobre la Nómina y de lo recaudado a través de las licencias de funcionamiento.

Actualmente, informó, la Zona Industrial aporta 600 millones de pesos anuales por concepto de Impuesto Sobre Nómina, y, cerca de 180 millones de pesos en aportaciones de las licencias de funcionamiento, recursos que deben ser regresados a la misma zona fabril pero en obras de infraestructura y mejoras en las vialidades, como señaléticas, semaforización, alumbrado público, etc.

"Yo no estoy solo en esto, necesito el apoyo del señor Gobernador y del Presidente Municipal. Ya hemos estado hablando con ellos, de hacer un convenio con el municipio para que todo lo que se recauda de las licencias de funcionamiento que vienen de la Zona Industrial regrese en servicios al estado, reestructurando las vialidades", expresó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

TOCANDO PUERTAS EN EL GOBIERNO

El líder de UUZI aseguró que ya han tenido algunas reuniones con el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y la Junta Estatal de Caminos (JEC) para abordar este tema, ahora sólo están esperando poder reunirse con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para presentarle de manera formal el proyecto que están preparando.

En cuanto a lo que corresponde al Ayuntamiento de la Capital, afirmó que también ya se reunieron con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y están esperando firmar próximamente un convenio, con el cual se reafirmará el compromiso de que el recurso de las licencias de funcionamiento se destinará a mejoras para la Zona Industrial.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Es importante seguir luchando y gestionando apoyo para la Zona Industrial, seguir teniendo acercamientos con el Gobierno, la SEDECO, la JEC, la SEDUVOP y el Ayuntamiento. No es fácil porque las empresas están presionando, pues pagan sus impuestos y necesitan que al salir a las calles sus vehículos no caigan en los baches. Hay que darle otra imagen a la Zona Industrial, porque hablamos de que queremos que vengan más inversiones, pero cómo hacerlo si van a llegar y ver esto (las malas condiciones), no puede ser", agregó.