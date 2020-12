Necesario que AMLO reconsidere su política de gobierno: Canacintra

A dos años que asumió la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, no hay nada que celebrar, por el contrario, es el momento que reconsidere su política de gobierno; manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, al afirmar que “el prometer no empobrece”, pero hasta el momento el país no tiene rumbo, lo que se demuestra con las decisiones erróneas en el manejo de la pandemia por el Covid-19.

Insistió en que la polarización que se ha generado en el país, atenta contra la vida en la sociedad, por eso, dijo, es momento que se le apueste a la reconciliación, y evitar las confrontaciones, porque hoy más que nunca urge unidad ante los momentos catastróficos que se están viviendo en México.

“Urge un cambio de política de gobierno, y el presidente López Obrador debe entender que de parte de la iniciativa privada no somos sus enemigos, por el contrario, somos aliados del gobierno, siempre y cuando se nos tome en cuenta y sea un gobierno que se dedique a escuchar más a todos los sectores sociales y evitar las decisiones unilaterales”, apuntó.

Señaló que, muchas las decisiones que se han tomado en estos dos años han afectado a distintos sectores, como la eliminación del Seguro Popular, la cual fue un retroceso considerable, porque muchas familias quedaron desprotegidas, y ahora están padeciendo que con el INSABI porque no les cubren padecimientos como el cáncer.

En materia de económica, se han frenado varias inversiones, como es el caso de energías renovables, y se han perdido empleos en México. Aunado a ello, ahora se enfrenta un mayor problema con la insistencia de la eliminación del outsourcing, lo cual, desde Canacintra no están de acuerdo con esta iniciativa del Gobierno Federal, porque representaría un duro golpe a la competitividad de empresas mexicanas y un lastre para la atracción de inversiones.

“A dos años del inicio de este gobierno, no hay nada que aplaudir, en seguridad seguimos mal, y el presidente de México está enfocado en sus proyectos prioritarios como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que en realidad no se diversifica la inversión en infraestructura para todo el país”, añadió.