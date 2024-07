Necesario, más apoyo para rechazados de la UASLP: diputada

Los jóvenes que no entraron a una de las opciones de estudio que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, deben recibir el apoyo no solo de los diversos ámbitos de gobierno sino de las instituciones educativas incluyendo las particulares, para que no desvíen el camino y sigan preparándose.

Ciertamente hay becas que se entregan por parte del gobierno federal, local y hasta en algunos municipios, pero no es todo, las universidades deben abrir opciones, dar facilidades para que sus colegiaturas no sean elevadas e incluso, las empresas deben entrarle ofreciendo capacitaciones, dijo la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.

“San Luis Potosí está repuntando cuestiones de economía y por ello necesitamos gente preparada, jóvenes preparados, se debe de fortalecer esta parte, si en la Universidad Autónoma sabemos que los espacios están reducidos y que la demanda es altísima, pues también nos dice que se tiene que fortalecer más este número de espacios”.

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

Añadió que “en las universidades particulares se deben dar facilidades, porque también sabemos que en San Luis Potosí algunas ofrecen también esta opción de cursar un año con ellos o dos años y pueden después presentar nuevamente exámenes en la UASLP para ingresar”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

La diputada Saldaña Guerrero señaló que “debe haber más fortalecimiento y apoyo porque un joven preparado y un joven con una educación académica puede ayudar muchísimo para seguir creciendo, no solamente él, sino ser una persona importante para el crecimiento del Estado”.

“Hay una cuestión del lado empresarial, impulsar las cuestiones de tecnología, de información, que son carreras que se están reputando mucho, ver en esta opción que ellos también puedan aportar en la formación de los nuevos talentos; se puede hacer alguna actividad importante a través también de despachos, de asociaciones civiles y del mismo gobierno que abre toda esta oportunidad de opciones a becas, a apoyos, a crecimiento social”.

La legisladora Emma Idalia Saldaña señaló que “algunos jóvenes tienen que buscar un espacio para trabajar y pagar sus estudios, porque muchas veces hay más integrantes de la familia o también la situación en casa no es buena, pero el llamado es a que no desistan, que combinen en la medida de lo posible su trabajo, en donde estén colaborando, pero también que no dejen de estudiar y que no se desvíen en alguna situación que pueda llamárseles atractiva o también que los lleguen a querer llamar a otras situaciones”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music