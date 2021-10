Necesario implementar un sistema real para medir calidad del aire: IPAC

Actualmente San Luis Potosí no cuenta con un sistema real para medir la calidad del aire, pues los instrumentos de medición que existen no son los adecuados para hacer un diagnóstico correcto sobre la contaminación que hay en esta materia.

Así lo manifestó el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien destacó que la calidad del aire que estamos respirando debe ser una prioridad para todos, pues se debe evitar llegar a una situación crítica como la que vivió la Ciudad de México hace algunos años, donde los niveles de contaminación comenzaron a afectar la salud de los habitantes, lo cual llevó al gobierno a implementar el “hoy no circula”.

“Lo que no se mide no se mejora, y, actualmente no tenemos un sistema de medición real del medio ambiente. Los instrumentos de medición que existen no son los correctos, entonces, debemos tener primero la instrumentación para poder hacer la medición, para emprender acciones concretas con base a esa información, pues de nada nos va a servir saber que SLP está contaminado, si no sabemos qué vamos a hacer al respecto”, expresó.

Ante ello, el empresario indicó que buscarán concretar una reunión de trabajo, tanto con el gobierno municipal como con el estatal, a fin de presentarles algunas propuestas en materia ambiental, en las que se incluye algunos proyectos para mejorar la calidad del aire.

“Vamos a tener una reunión de trabajo como IPAC y les vamos a presentar algunas propuestas que tenemos, hasta ahorita han mostrado estar abiertos a la cuestión ambiental, desconocían que en IPAC somos líderes en este ramo, y les llamó mucho la atención. Estamos buscando que el medio ambiente sea un eje estratégico de desarrollo estatal y les estamos demostrando por qué, pues va más allá de evitar la contaminación”, comentó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí