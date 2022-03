Necesario continuar con ampliación y modernización del Eje 140: UUZI

Continuar con la ampliación y modernización del Eje 140 es igual de importante que construir la Vía Alterna a la Zona Industrial, pues es una inversión muy fuerte la que se tenía proyectada para esa vialidad, además de que facilitará el acceso de los usuarios que laboran en las empresas ubicadas en el parque industrial World Trade Center (WTC).

Señaló lo anterior el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Ismael Puente Morón, quien recordó que el proyecto del Eje 140 consistía en construir dos nuevos carriles a los costados, para tener en total 4 carriles sobre esta vialidad, dos de ida y dos de regreso.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Comentó que uno de los problemas que se tienen en el Eje 140, es que la movilidad es muy lenta precisamente porque es solo un carril de ida y uno de regreso, nunca se proyecto adecuadamente esta vialidad, o al menos no desde que comenzaron a llegar más empresas al parque WTC, por lo que, ahora es prácticamente imposible llegar temprano a los centros de trabajo.

No obstante, reconoció que, si el proyecto no ha continuado, es en parte porque no ha habido los recursos necesarios para ejecutarlo, ya que representa una fuerte inversión superior a los 25 millones de pesos.

“La verdad es que es completamente necesario retomar el proyecto, porque, a parte de los accidentes que se generan en esa zona, la gente se tarda mucho en llegar al WTC, entonces, sí es una obra muy importante como lo es la Vía Alterna”, expresó.