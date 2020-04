Necedad de AMLO pone en riesgo salud de los mexicanos: Rolando Hervert

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende entregar viviendas y apoyos económicos de manera física, lo que pone de muestra que anda haciendo campañas política para su partido, sin importante las consecuencias sanitarias de su necesidad ya que expone a la población a contraer Covid-19.

Así lo señaló el diputado Rolando Hervert Lara al añadir que la entrega física de las viviendas obtenidas de los créditos, no es otra cosa que seguir en campaña política para seguir obteniendo votos, sin realmente tomar conciencia de lo peligroso que esto puede ser en la salud de las y los mexicanos.

Expuso que la idea de controlar el presupuesto de las Afores no es ni más ni menos que una ruta para poder enfocar el presupuesto en su campaña social con apoyos dirigidos, dejando fuera proyectos productivos que la gente puede emprender, y excluyendo a los pequeños y medianos empresarios que generan cerca el 80% de los empleos en el país.

"La necedad del Presidente de la República es increíble, parece que lo único que le importa es el poder obtener votos, no piensa ni toma conciencia de cómo esto pone en riesgo no solo su salud, si no la de la población. Es hora de que se deje de acciones políticas y empiece a entender que lo primero en estos momentos es la salud".

Por último, el legislador aseguró que el Congreso del Estado abrirá sus puertas hasta que el Consejo Nacional de Salud lo determine, y mientras tanto se sigue trabajando con grupos de trabajo de manera virtual.