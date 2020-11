Nada que ocultar en manejo financiero del Congreso: Vianey Montes

La presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga afirmó que el Congreso del Estado atiende las observaciones administrativas que hizo la Auditoría Superior del Estado a su cuenta pública del ejercicio 2019, porque no tiene nada que ocultar y porque tiene un compromiso ineludible con la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.

En el caso específico de los contratos al personal de honorarios, la legisladora explicó que se están subsanando las observaciones que tienen que ver con la elaboración, clasificación y presentación de los mismos, pero no significa que haya irregularidades en la aplicación de los recursos.

Local Guajardo le peleará la alcaldía a XNP en 2021

“De acuerdo al reglamento interno del Congreso y de las especificaciones hacendarias se están cumpliendo las observaciones realizadas desde el momento en que se hicieron, aquí no tenemos nada que ocultar, todo es de forma transparente y así hemos estado trabajando en el manejo de recursos”.

La legisladora Montes Colunga expuso que “siempre me he pronunciado porque no se esconda nada, quienes trabajamos visitando el distrito y en un contacto permanente con los ciudadanos, requerimos del apoyo de personal que cumple una función y devenga un sueldo justo”.

Añadió que es importante verificar el salario del personal de honorarios, que no haya “aviadores”, nepotismo, sueldos desproporcionados y que, si existe alguna anomalía, se haga saber de inmediato y se sancione, no tenemos ningún problema con eso y es precisamente lo que estamos revisando”.

La presidenta de la Directiva expuso que los informes de la Auditoría Superior del Estado apenas llegaron al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia el pasado 31 de Octubre, de tal manera que se van a revisar y se actuará en consecuencia, atendiendo las observaciones que correspondan al Poder Legislativo en este caso.