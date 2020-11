La tortilla podría subir para el próximo mes, advierten expendedores

Ciudad Valles.- Mientras que las autoridades no han confirmado si se incrementara el precio de la tortilla, los expendedores aseguran que el costo por un kilo a partir del mes próximo, podría de 18 o 20 pesos pese a que el Gobierno Federal ya dijo que no habrá incrementos en lo que resta de esta año.

En la actualidad el costo por kilo de tortilla es de 16 pesos, pero a partir de la fecha señalada, el incremento será de 2 pesos o más, y esto se dará aun con la situación que se vive, pero es la única manera de enfrentar los gastos que se tienen y poder seguir ofreciendo este producto a los consumidores.

Referente a los tortilleros que venden hasta los domicilios y que venden este producto en 10 pesos, dijo desconocer si serán kilos, pero la población los compra porque hay necesidad, y porque la tortilla es producto que forma parte al menos en este país de la alimentación diaria.

Incluso señalan, que no es cosa nueva lo del aumento a la tortilla, ya que cada año esto ocurre y…"Hasta ahorita no han preguntado del por qué se elevará el precio, pero tal vez ya saben, y esto se da porque ya tenía rato que no se daba un incremento, y es que todos los productos de la canasta básica han aumentado y por lo consiguiente la tortilla, tiene que aumentar”.

Confirmó que este aumento se debe a que el maíz tuvo un incremento en su precio, por tal razón se tomó la decisión aumentar por 2 pesos el kilo.

