Municipios complican procesos de entrega-recepción: IFSE

Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reveló que se han detectado conflictos post electorales en diversos municipios, previos a los procesos de entrega – recepción.

Lecourtois López hizo un llamado a que “queden atrás los tiempos de ofensas y revanchas, se tiene que buscar el beneficio de los ciudadanos”, pues indicó que se han encontrado conflictos post electorales en el estado.

El titular del IFSE comentó que existe preocupación en el IFSE ante la posibilidad de que estos procesos se salgan de control, incluso dio a conocer que un grupo de auditores se encuentran de manera permanente en algunas zonas del estado, atentos a que todo el protocolo se lleve a cabo de la mejor manera, pero sobre todo que se cumpla con los lineamientos legales; cabe recordar que los auditores brindan asesoría a las partes involucradas, aclaran dudas y buscan el camino correcto para hacer bien las cosas.

En ese sentido, a través de su titular el IFSE solicita respetar los tiempos y requisitos legales, pues también se ha detectado que algunas de las autoridades electas ya han pretendido ingresar a los palacios municipales aunque aún no se llegue el primero de octubre, fecha en la que estarían tomando posesión de manera formal.

Por otra parte, el IFSE solicita a los ayuntamientos que se preparen también de manera administrativa, pues ha resultado recurrente que en los momentos del acto protocolario de la entrega recepción, las actas no están listas, los expedientes no están integrados o incluso, no hay hojas o computadoras ni impresoras listas.

Lo anterior, provoca que la entrega recepción se vuelva larga, tediosa y a veces impide trabajar al personal, ya que por la falta de insumos, no es posible que se comience el acto, teniendo que ir a conseguirse incluso a otros municipios o comunidades.

Por ello se espera que este año esos detalles sean previstos por los entes, con la finalidad de que la coordinación con el IFSE que funge como autoridad en el proceso, no se entorpezca por detalles de ese tipo.

