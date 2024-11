Municipio debe revisar cambio de uso de suelo en la Zona Industrial: UZZI

Es necesario conocer a detalle el cambio de uso de suelo en la Zona Industrial para descartar riesgos para los trabajadores, indicó José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Luego de que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para cambiar el uso de suelo en la Zona Industrial, Villafuerte Hernández dijo desconocer en detalle la iniciativa y el objetivo de la misma, “una vez que sea publicado habría que verlo con el municipio”, lo anterior porque recordó, al final es el Ayuntamiento el que otorga las licencias de funcionamiento para la instalación de comercios o servicios en la ciudad.

Indicó que una vez que se revise en qué términos y alcances quedó el cambio de uso de suelo, la UUZI hará el señalamiento si considera que existe algún riesgo, pues su obligación es salvaguardar la integridad de los trabajadores, “hay que salvaguardar la integridad de la gente, bajarle los niveles de riesgo, porque en las empresas se manejan niveles de riesgo por calderas, enfriadoras, solventes, explosivos, hay riesgo de incendio”.

Manifestó que para las empresas no implicaría un cambio en cuanto a que éstas no ofrecen servicios dentro de su polígono, dentro del cual habitan sus empleados con las horas que tienen normadas bajo el contrato de trabajo con un horario de entrada y salida, por lo que “los empleados no van a andar como si fuera un mercado afuera, por principio no se les deja salir hasta que termina su jornada”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

También explicó que actualmente, en los alrededores de la Zona Industrial hay tres vialidades en las que sí se permite la instalación de comercios, que son avenida Industrias, la carretera 57 y el Eje 140, donde hay restaurantes, gasolineras y otros giros.

Sin embargo insistió en que es necesario conocer a detalle lo que fue aprobado, “dar una opinión asertiva es difícil porque desconocemos, yo no me adelantaría, hay que esperar a ver cómo viene”.