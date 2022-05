Mujeres, salud y niñez, la preocupación actual de Yolanda Josefina Cepeda

Desde el Poder Legislativo seremos una voz que hable a favor de las mujeres pero también de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, así como de las niños y niños.

Afirmó la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien en entrevista para El Sol de San Luis manifestó ser una mujer apasionada al servicio público, pues desde pequeña recibió el ejemplo de su padre, quien toda su vida le inculcó el tener una cercanía con la gente más vulnerable o con la que menos tiene, y, hoy que ejerce una carrera política puede llevar a la práctica todas las enseñanzas que recibió desde casa.

“Siempre he dicho que no podemos pasar por esta vida sin dejar un legado en la historia; entonces ¿a qué venimos a esta vida?”.

Inclusión para indígenas y personas con discapacidad.

La inclusión es un tema que ha cobrado fuerza en los últimos años, y se ha buscado abrir puertas para los grupos más vulnerables; en ese sentido la diputada destacó algunos proyectos en los que está trabajando, desde el Congreso del Estado pero también desde el ámbito personal. Señaló que en el Congreso tienen en análisis la Reforma Político Electoral, con la cual, se busca que las personas con discapacidad ocupen puestos de elección popular, para que “que tengan la oportunidad de participar como cualquier persona”, y así existan presidente municipales, regidores, síndicos, etc., con capacidades distintas.

“Es algo que ya está en análisis con los 27 diputados que conformamos esta Legislatura, y sin duda será una realidad. El día de mañana que esta reforma sea aprobada, la persona con discapacidad que desee participar o que algún partido político lo postule, tendrá que hacer campaña y ganarse el cargo como todo mundo”.

También, recordó que, en noviembre del año pasado, esta Legislatura realizó una Consulta Pública dirigida a personas con discapacidad, y con base a las opiniones y propuestas que recogieron en ella, aprobaron por unanimidad la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la cual, se busca que las personas con discapacidad puedan acceder a las mismas oportunidades que tiene cualquier persona en distintos ámbitos como el trabajo, la salud, la alimentación, etc. Y, un proyecto en el que Yolanda Cepeda está trabajando desde el ámbito personal, es en la conformación de un Corredor Turístico Artesanal, esto en convenio y coordinación con algunos municipios de la Huasteca Potosina, para que mujeres de comunidades indígenas y sus hijos puedan tener un espacio donde den a conocer su trabajo y puedan comercializarlo; esto contribuirá a generar una derrama económica en beneficio de las familias de estas comunidades.

La mujer en la política y la paridad de género

Destacó que, algo que caracteriza a esta nueva Legislatura es que está conformada por 13 mujeres diputadas, y, específicamente, la mesa directiva está representada por 7 mujeres de diversas fuerzas políticas, quienes han demostrado que es posible darle voz a este sector de la población desde el ámbito político. Dijo que afortunadamente entre todas existe una excelente relación, y han coincidido en la importancia de llevar una agenda legislativa que pondere la posibilidad de que cada vez más mujeres ocupen puestos de gran relevancia, dentro del ámbito público, pues “las mujeres nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo y esfuerzo constante”.

“El mensaje aquí es, sí yo pude llegar hasta aquí también cualquier mujer de San Luis Potosí puede hacerlo, tan sólo se necesita disciplina, valentía, fuerza y saber que pueden ser la voz de más mujeres que no participan en la política. (…) A veces te encuentras diamantes de mujeres que pueden hacer mucho por San Luis Potosí”.

En ese sentido, también aplaudió que las empresas estén teniendo más apertura en temas de paridad de género, y poco a poco las mujeres han ido ocupando cargos importantes dentro de éstas, como gerentes o directivas. Además reconoció el esfuerzo que las mujeres hacen al luchar por ser reconocidas en su trabajo, pues muchas veces sacrifican tiempo con la familia, sin embargo, apuntó, “vale la pena luchar por lo que vale la pena tener”.

La salud es prioridad para todos

Como presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, indicó que están trabajando coordinadamente con el Secretario de Salud Estatal, Daniel Acosta Díaz de León, y han establecido una agenda en conjunto para crear una Red de Salud para fortalecer cada una de las instituciones que hay en el estado, llegando hasta las comunidades más alejadas, las cuales tienen grandes carencias en este tema. En ese sentido, dijo que el objetivo es que haya “casas” de salud, donde no falten los insumos básicos, no sólo en las cabeceras municipales sino también en las pequeñas comunidades, para que cualquier persona que necesite atenderse de emergencia lo haga con inmediatez, y no tenga que trasladarse varias horas para recibir atención médica.

“Necesitamos que existan hospitales y clínicas de salud con medicamento suficiente para atender a la gente, que haya especialistas para atender con inmediatez un accidente, fractura o cualquier emergencia, y que haya suficiente personal para atender a nuestras familias”.

Un presente mejor para las niñas y niños de SLP.

Además de ser una mujer apasionada a la política, también confesó que como mujer tiene un aprecio especial por los niños y niñas, pues, uno de sus anhelos es convertirse en madre, pero por circunstancias de la vida y de salud no lo ha podido lograr. No obstante, ha buscado desde el Poder Legislativo la forma de contribuir a que los niños y niñas tengan no un futuro mejor, sino, más bien, un presente mejor, legislando con responsabilidad, para crear leyes que permitan que los más pequeños no padezcan las mismas carencias que otras generaciones sí tuvieron.

“Tenemos una deuda muy importante con los niños, nuestro deber es legislar para que ellos tengan un presente mejor, que, lo que nosotros sufrimos cuando fuimos niños no les pase a ellos; impulsarlos para que sigan estudiando con actividades como el Parlamento de las Niñas y los Niños, y que sepan que en el Poder Legislativo se mueve un mundo de oportunidades, para que a SLP le vaya bien y disfruten de su niñez en todo su esplendor”.

Priista por convicción y de corazón

“Los verdaderos Priistas estamos de buen ánimo, somos como el ave fénix, siempre nos levantamos a pesar de las adversidades, porque sabemos ganar, pero también sabemos perder”.

Actualmente, Yolanda Cepeda también es secretaria general del PRI en San Luis Potosí, y, respecto a ello, expresó sentirse muy orgullosa de estar al frente del partido, justo en estos momentos en los que ha padecido algunas “derrotas”. Afirmó que el PRI está viviendo una reestructuración completa de los sectores y organizaciones; van a renovar la dirigencia en la Red de Jóvenes y la Organización Nacional de Mujeres Priistas; están reestructurando los Comités Directivos Municipales en algunos municipios de la entidad, y, agregó que, de ser necesario pedirán perdón a quien lo tenga que hacer, pues desean fortalecerse para recuperar la confianza de la población, y “desde este momento escoger los mejores perfiles, los más competitivos, para volver a ganar en el 2024”.

En ese sentido, comentó que próximamente recibirán de nuevo la visita del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con quien recorrerán San Luis Potosí para visitar a los priistas del interior y escuchar sus inquietudes; se buscará “sanar las heridas” que se tienen, pues, reconoció que se han cometido errores desde el partido y que como priistas dejaron de hacer muchas cosas. “Yo me siento muy orgullosa de estar ahorita al frente de la Secretaría General del PRI, porque todo mundo quiere estar al frente de un partido cuando tenemos un gobernante priista, pero éste es el momento cuando estamos los verdaderos priistas, para revalorar lo que no se está haciendo bien pero también reconocer lo que sí se ha hecho, y el priismo ha hecho una gran historia en SLP y México”.

Finalmente, subrayó que hoy el PRI está gobernando a más de un millón 300 mil habitantes en el estado, lo cual es un indicio de que siguen siendo una fuerza importante, y que hay militantes y simpatizantes que siguen creyendo en este instituto político.

