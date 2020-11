Mujeres potosinas viven con miedo... Salen, pero no todas regresan. Quieren vivir LIBRES

En Cine Minuto la talentosa comunicóloga Daniela Piñón muestra la forma en que actualmente viven las mujeres en San Luis Potosí. Con miedo y con temor derivado de la inseguridad, los feminicidios y la violencia.

"Fue mi idea, haciendo el esfuerzo de la producción y la dirección" revela la destacada egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Potosí (UCAP).

LIBRES es un Cine Minuto que fue creado para una "Tarea audiovisual" sin embargo lo quise hacer de un tema actual y sonado. "Siento que por medio de este trabajo puedo concientizar y dar otro punto de vista de cómo es en realidad el miedo de ser seguida y pensar que no vas a lograr llegar a casa".

En lo personal yo he vivido este miedo de darme cuenta que me siguen y gracias al Universo he podido salvarme metiéndome en tiendas y pidiendo ayuda, "pero hay jovencitas y niñas que no han podido correr con la misma suerte en San Luis Potosí".

Por eso decidí hacer "Libre" para hablar, para expresar, para sensibilizar que los casos de violencia no son estadísticas, "son vidas que se están perdiendo".

Lo puse en el video, las mujeres potosinas "queremos ser Libres, No Valientes" ¿Qué pasaría si un día yo no vuelvo?