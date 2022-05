Mujeres potosinas marcharán para pedir un alto a la inseguridad

“Llegó el momento de levantar la voz, ya no podemos seguir calladas, el silencio ya no es una opción, tenemos que hacernos escuchar porque en San Luis Potosí vivimos con miedo”, señaló Reina Martínez, integrante de “Mujeres Potosinas Cambiando Vidas A.C.”, que este viernes encabezarán una marcha para exigir respeto a los derechos de las y los potosinos.

Angélica María Cruz Ponce, responsable de Comunicación de la asociación “Mujeres Potosinas Cambiando Vidas A.C.”, informó que este viernes a las 5 de la tarde, llevarán a cabo una marcha de Plaza de los Fundadores a Palacio de Gobierno, para exigir un alto a la inseguridad en el estado y a la vulneración de los derechos de las y los potosinos, como son los secuestros, desapariciones, acoso laboral, violencia económica, entre otros.

Entre las denuncias que ha recibido la asociación se encuentran casos de jóvenes universitarios o de secundaria que han tenido que salvar a sus compañeras de ser secuestradas, y aunque lo han logrado, destacaron que también implica un riesgo para ellos, pues no saben si los delincuentes van armados. Otras denuncias obedecen a acoso laboral dentro de instituciones públicas como la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE); una modalidad de extorsión en la que delincuentes chocan a un automovilista, lo culpan por el accidente, con uso de armas de fuego los despojan de su vehículo y los obligan a pagar alguna suma para devolvérselos; trabajadores que ya no pueden dejar su vehículo lejos de su centro laboral porque se arriesgan a que se lo roben, entre otras tantas situaciones.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

A nombre del sector juvenil, Marisol Morales Milán, integrante del Colegio de Abogadas, señaló que entre las peticiones al gobierno estatal, está la de seguridad para las jóvenes, “al salir de la escuela estamos expuestas a levantones, acoso, acoso sexual, acoso en las escuelas y no se sanciona a los maestros; no podemos salir a divertirnos, tenemos temor de no regresar a nuestra casa, entonces nos limitamos o salimos de día, y aún así nos estamos exponiendo”.

A nombre de las madres de familia, Mary Carmen Núñez, indicó que así como hay temor por las mujeres también lo hay por los hijos varones, pues por ejemplo “los asaltos ya no son sólo en la noche o madrugada, a plena luz del día hay asesinatos”; en ese sentido, destacó que ya no quieren escuchar sólo declaraciones o estadísticas por parte de las autoridades, sino que las acciones que se aplican en materia de seguridad, se vean reflejadas en una disminución real de los delitos contra la ciudadanía, por lo que también pidieron al gobernador que si las personas designadas al frente de las dependencias públicas no dan resultados, sean removidas del cargo y se coloque a gente que atienda las funciones y obligaciones que implica un puesto público.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La asociación se encuentra abierta para recibir denuncias, quejas y propuestas de la ciudadanía para hacerlas llegar a las autoridades, pues ya solicitaron una audiencia con el gobernador del estado el mismo día de la marcha; también ofrecieron ayuda a personas que han sido víctima de alguna injusticia, pues cuentan con apoyo del Colegio de Abogadas para brindar asesoría jurídica.

A partir de las 4 de la tarde del viernes se instalarán mesas receptoras en Fundadores para quienes deseen entregar alguna denuncia, petición o propuesta, y a la marcha están convocadas mujeres, hombres, jóvenes y familias que deseen sumarse a la exigencia, pues destacaron que “las cosas malas suceden hasta que las personas buenas se unen para impedirlas”.