Mujeres, no están solas: Erika Briones Pérez

Mujeres violentadas, agredidas y señaladas, no están solas, dijo la presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez, al anunciar el arranque de una campaña de Combate a la Violencia de Género, misma que partió del trabajo de la Dirección de Derechos Humanos encabezada por Blanca Laura Martínez Belmares.

En México, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada 10 han padecido fuertes incidentes de violencia “hemos tenido conductas que siempre se derivan en violencia, esta situación no se debe seguir repitiendo, debemos alzar la voz, por todas aquellas que han permanecido calladas por el miedo o temor a perder la vida, debemos de alzar la voz por aquellas que incluso están hundidas en la impunidad, en un sistema que no garantiza las condiciones necesarias para que sigan adelante con dicha libertad”.

Cortesía

Reconoció que todas las instituciones tienen serios desafíos como es el de impulsar una agenda a favor de la mujer, por ello el ayuntamiento presentó este nuevo plan de trabajo donde crearon una unidad para la Atención e Igualdad de Género de Seguridad Pública Municipal.

“Es una patrulla conformada por elementos que están capacitados y sensibilizados en temas de primeros auxilios, en la función pública, desde la perspectiva de los derechos humanos, así como el protocolo de atención a este tipo de llamados, creamos la línea directa 485 8610022 para cuidar y salvaguardar la seguridad de la población”.

Blanca Laura Martínez Belmares, directora de Derechos Humanos del municipio de Villa de Reyes, ha identificado problemas de violencia sobre todo doméstica, que parte de una arraigada cultura machista, por eso dijo están trabajando para que la población aprenda a identificar la violencia y ésta ya no sea normalizada.

“Las mujeres se quedan calladas ante la violencia, es difícil salir de un círculo de violencia, cuesta mucho, quizá por desconocimiento y falta de educación, ahora estamos demostrando que no es imposible, les pedimos que denuncien, están cuerpeadas por administraciones como la de Erika Briones, donde les decimos que no están solas. En este proyecto arrancamos con una patrulla especializada, con personal sensibilizado y hasta vamos a poder hablar de temas de salud, es necesario que la gente se dé cuenta que tiene gente sensible, capacitada en derechos humanos para atenderlos”.