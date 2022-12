Mujeres, las que más sufren de violencia en familia, con la pareja y en el trabajo: encuesta

En San Luis Potosí las mujeres sufren más violencia en el ámbito de las parejas, la familia y en el trabajo, según se afirma en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2021.

Las cifras dadas a conocer el pasado mes de noviembre, indican el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física o sexual a lo largo de la vida e interponen una queja o denuncia ante alguna autoridad con o sin solicitud de apoyo a alguna institución, según el ámbito de ocurrencia, son mujeres de 15 años o más que sufren violencia en un 12.1% a manos de su pareja, en un 7.4% en el seno familiar, en un 7.3% en su lugares de trabajo, en un 5.1% en la escuela y en un 3.2% en el ámbito comunitario.

En esta encuesta se indica que la principal razón que tiene el sector femenino para no buscar ayuda o denunciar la violencia experimentada con todos los ámbitos, fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó porque no sabía cómo y dónde denunciar o bien por miedo a las consecuencias y amenazas.

Las principales razones por las que las mujeres que vivieron violencia física o sexual no buscaron ayuda, atención o no denunciaron según su ámbito, refieren también que pensaron que no les iban a creer, o que les iban a decir que era su culpa y también por vergüenza.

Las mujeres mayormente violentadas se encuentran en el renglón urbano en un 45.3%, tienen entre 15 y 24 años de edad, cursan educación superior, y son solteras.

A lo largo de la vida las mujeres sufren violencia psicológica en un 51.6%, violencia sexual en un 49.7%, física en un 34.7% y económica o patrimonial en un 27.4%.

