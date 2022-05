Mujer... una nueva era

Existe para mí una conexión, de índole familiar y afectivo con los medios de comunicación.

En mi entorno cercano, Don. José Luis Cepeda Guerrero, mi padre, fue quien trajo a mi el primer acercamiento al periodismo y quien infundió ésta vocación en mi persona.

A su partida, continué con su legado, el Diario “Informe”, del cual me rendí por exceso de juventud y carencia de experiencia. Pero quedó sembrada la inquietud que me llevó a buscar la oportunidad de conducir la comunicación social en una administración municipal.

Esta vez, el nexo sucede a través de un extraordinario periodista quien fue mi mentor y me llevó, con amor, a conocer los recovecos del oficio que hasta el día de hoy me apasiona y a la vez me deleita.

Es por lo anterior, que sin intención de hacer autobiografía, me marca la pauta para agradecer a la Organización Editorial Mexicana (OEM) la apertura que me brinda a través del Periódico El Sol de San Luis que inmejorablemente dirige el Lic. Ricardo Ortega Camberos para que ésta pluma de esta escribiente huasteca, amiga y servidora suya comparta en tan prestigiado medio de comunicación.

El derecho a la participación política de las mujeres, es un tema que me apasiona, y que ha sido mi motivación, el no perder de vista a todas las mujeres que abrieron el paso a quienes hoy disfrutamos del producto de su lucha y sus esfuerzos colectivos como propios. Ellas escribieron paulatinamente esa herencia que generación con generación las mujeres han logrado acrecentar siempre con la mirada fija en el acceso a los espacios de toma de decisiones, de poder y control de recursos de donde fuimos imposibilitadas ancestralmente por el hecho de ser mujeres.

Fue hasta 1916 que se efectuó el Primer Congreso Feminista realizado en Yucatán. Ahí, acordaron demandar el otorgamiento del voto ciudadano a las mujeres. Tardó, pero llegó. 37 años después, en 1953 las mujeres tuvieron acceso al voto como ciudadanas. No obstante para 1955 votan las mujeres en las elecciones federales ya con la integración de cinco diputadas y de dos senadoras en la XLVI Legislatura.

De manera que habían transcurrido 45 Legislaturas carentes de presencia de las mujeres.

No hay lugar a duda, fueron ellas mismas quienes lograron los avances en materia de la participación política de las mujeres.

La primera ministra de la Suprema Corte de Justicia en el año1961; la primera Gobernadora en 1979; y la primera Secretaria de Estado en 1980.

Y es hasta 1988 que se logra la participación de las mujeres como candidatas a la Presidencia de la República.

Como dije, las mujeres perseguían un objetivo. Sin importar que se presentaran pausas inactivas de 6 años, de18 años, de 8 años. Ellas no cesaron hasta lograrlo.

Valientes, tenaces y persistentes nuestras ancestras, pero también asertivas e inteligentes. Que supieron establecer el avance político de las mujeres, dejando preparado y consolidado el camino para las que hoy tomamos el reto.

Los números no dan lugar a duda a que todas las medidas afirmativas que abrieran paso para que las mujeres participaran en política eran apremiantes.

Escasamente 14 mujeres han estado al frente de Gobiernos en los Estados mexicanos.

Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Rosario Robles, Amalia García, Ivonne Ortega, Claudia Pavlovick, Claudia Sheinbaum, Marina del Pilar Avila, Indira Viscaino, Maru Campos, Evelyn Salgado, Layda Sansores y Lorena Cuellar y Martha Érika Alonso.

Hoy las mujeres tenemos el viento a favor, la paridad de género en los partidos políticos es una realidad a partir del año 2014 por decreto mediante la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral en candidaturas para cargos de elección popular para legisladores y legisladoras federales y locales.

Si bien las condiciones están dadas, también las aseveraciones expresadas desde el “Club de Caballeros” tales como “le doy un mes para que renuncie a la directiva, no va a poder”, y estoy cierta de que el hecho no es privativo de Yolanda Cepeda. Es común la descalificación para las mujeres que participamos en política.

Quizá porque no está en sus saberes que las mujeres desarrollamos las capacidades para potenciar nuestra participación en el ejercicio del liderazgo, la negociación y la toma de decisiones fundamentales en el ámbito político.

Es tiempo de eliminar los mitos y quizá también pretextos para evitar la participación de las mujeres en la política como el ya conocido “no hay mujeres porque no están capacitadas”

Las mujeres hemos transformado la inseguridad y el temor en empoderamiento lo cual ha elevado autoestima, autoconfianza ancestralmente deteriorada por la enseñanza “calladita te ves más bonita” y nos ha dotado de mayores capacidades para la toma de decisiones y el ejercicio del poder.

Estamos más bien preocupadas y ocupadas en que las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres empiecen a figurar en las agendas de la gestión pública y privada.

Profundizar en el tema de la participación política de las mujeres es poner de relieve una verdad. Que abrir el camino político para las mujeres, no ha sido fácil dadas las condiciones ancestrales que las han colocado en el lugar de la desventaja.

También es una realidad que las mujeres de San Luis Potosí han construido su propio camino, y tanto los esfuerzos como las acciones emprendidas han contribuido al avance de la igualdad sustantiva.

Hoy podemos identificar a los grupos de mujeres jóvenes que vienen empujando, proponiendo, gestionando y haciendo incidencia en temas impensados en años pasados.

Las y los expertos reconocen que a costos de trabajo y lucha constante se reconocen 60 años de logros efectivos para la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto considero que aún no es momento de bajar la guardia. Y es el mensaje que envío con la oportunidad que hoy me brindan. De llegar a las mujeres potosinas, desde donde las animo a que cada una en su campo de acción, en cualquiera que sea el ámbito en que se desempeñan, tomemos la encomienda como propia de continuar sentando las bases de un modelo social con perspectiva de género, justo e igualitario entre hombres y mujeres en San Luis Potosí.

Yolanda Cepeda

Mujer, profesionista, política, apasionada del periodismo pero sobre todo servidora pública, preocupada y ocupada para trabajar por la defensa y el reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos.

Con la oportunidad de trabajar en favor de la gente desde el sector público y en asociaciones civiles:

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, ambos en los cargos de Comunicación Social,; Directora de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Una Nueva Era para Aquismón, Coordinadora del DIF zona centro, alcaldesa de Aquismón periodo 2015-2018, secretaria General del PRI periodo 2018-2024, Diputada local distrito XIV por mayoría periodo 2021-2024 y actualmente presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí

