Muere la economía en Avenida Carranza, ya se perdieron 800 empleos

El daño que se ha causado a la avenida Venustiano Carranza es profundo, particularmente en el tramo de Uresti a Terrazas; con tantos edificios abandonados y vandalizados el patrimonio de la zona se ha ido perdiendo, llevando prácticamente a una muerte de la economía, porque con el cierre de locales se han perdido alrededor de 800 empleos formales, aunado a ello los negocios que llegan a establecerse no duran más de tres meses.

Así lo señaló Alberto Narváez Arochi, empresario e integrante del Corredor Cultural Carranza, quien externó que, es muy lamentable ver que en esta importante avenida “ya no se mueve nada” pues todo va en deterioro, y los números son muy claros, hay edificios y locales comerciales que al ser rentados apenas les ofrecen un 15 por ciento de su valor.

“Hay edificios que si valen un peso a lo mucho les están ofreciendo 15 centavos. Lo peor que se puede perder en una economía es el patrimonio, es lo peor que le puede pasar a cualquier empresa, porque quiere decir que prácticamente está muerta económicamente, y eso ya sucedió en Carranza, ya se lastimó el patrimonio”, apuntó.

Si bien, indicó, a la autoridad municipal se la han hecho distintas propuestas para rescatar la economía del lugar, entre ellas, que a los comercios cerrados y a los edificios abandonados se les perdonen los últimos dos o tres años que todos deben de predial, sin embargo su solicitud fue rechazada.

Por ello, insistió que es urgente tomar cartas en el asunto, pues si hoy se empezara a tener una recuperación, ésta tardaría mínimo cinco años en concretarse.

“Una economía tiene un cierto manejo que debe ser, y no porque lo diga yo. No se trata de beneficiar a los empresarios, sino de un beneficio a los empleos directos, pues en Carranza ya se perdieron 800, y, sin embargo, todavía hay la posibilidad de hacer algo para remediarlo, pero no se ha hecho nada”, expresó.

Además de la pérdida del patrimonio y de la economía, Carranza padece otro mal que es la inseguridad, y, aunque ya varios gobiernos han prometido darle solución en años anteriores, hasta hoy no se ha tomado ninguna decisión, ni en materia de seguridad y mucho menos de recuperación económica.

“Cuando la autoridad descuida un espacio ya sabemos quién lo toma, el crimen y la inseguridad, y es lo que ya estamos viviendo. A lo mejor nos damos un balazo hablando de la inseguridad en Carranza, pero es que sí la hay. Algo tenemos que hacer, pero rápido, porque el deterioro sigue; ¿qué más tiene qué ver la autoridad para hacer algo?, es un llamado casi desesperado”, agregó.