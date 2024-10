Movimiento Ciudadano va por la gubernatura y municipios en 2027: Marvelly Costanzo

En San Luis Potosí Movimiento Ciudadano es una oposición real, "siempre ha sido la única oposición que ha habido en México, ante Morena y los partidos oficialistas porque tanto el PRI como el PAN están prácticamente desaparecidos.

Estos institutos políticos fueron comparsa de muchas de las reformas del presidente pasado y seguramente lo serán de Claudia Sheinbaum.

Así lo acusó en entrevista con El Sol de San Luis, la presidenta del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Marvelly Costanzo, quien advirtió que ella siempre ha sido muy firme en lo que dice y en lo que hace "MC es el único partido que se ha mantenido con todas estas reformas, que han sido involutivas para México, lo mismo tiene que suceder en San Luis Potosí, es el momento del cambio, de que la fuerza que tenemos se vea reflejada en una verdadera oposición y para eso llego yo a esta posición".

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

De visita en la redacción, la dirigente añadió que llega "justamente para equilibrar lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, en lo que respecta al Congreso del Estado parte de las funciones de la de la presidencia del Consejo es revisar las agendas legislativas y estar palomeando o rechazando los temas que se vayan proponiendo".

Al final del día, opinó, un ejercicio democrático es justamente eso, conglomerar todos los pensamientos y hacer que todas estas opiniones vayan al mismo rumbo "este es que Movimiento Ciudadano en el 2027 se convierta en gobierno y que podamos decir lo mismo en cada uno de los 58 municipios".

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Es el momento de empezar a trabajar desde ahora, sentenció, lo importante es ir caminando y avanzando con la sociedad civil, invitándolos a que participen, creo que hoy podemos valorar el trabajo que se hizo en las pasadas elecciones, en las inmediatas, y ver qué fue lo que no funcionó para no repetir viejos errores, para no comportarnos como los viejos partidos políticos, porque mucho de lo que sucedió fue gracias a las malas decisiones que se tomaron al interior, fue un cúmulo de situaciones, diciendo que Movimiento Ciudadano era esquirol de Morena, hoy tenemos este gran reto, no es nada fácil ni sencillo, pero con mucha certeza digo que el partido tiene una presidenta que va a dar la cara por las y los potosinos para ser una verdadera oposición".

Finalmente, Costanzo señaló: "digámoslo claramente, lo que Movimiento Ciudadano tiene enfrente es un partido oficialista federal, que ha involucionado a la sociedad, la democracia y el estado de derecho de las y los mexicanos, que es Morena; y lo tenemos claramente, con todas sus letras, a nivel estatal con el Partido Verde, que está absorbiendo todo lo que puede, y que se está llevando todo lo que puede; el reto es mayúsculo, es cierto, pero también somos muchas las ciudadanas y los ciudadanos que queremos tener mejores condiciones de vida, que estamos contentos con lo que se está desarrollando en el estado, pero también queremos seguridad, salud, agua, carreteras seguras y que nuestras empresas funcionen sin tener que estar pendientes de lo que ocurre con el crimen organizado, estamos aquí justamente para dar ese manotazo en la mesa y hacer que las cosas cambien.