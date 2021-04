Movimiento Ciudadano no busca robarle votos a la política rancia: Marvely Costanzo

La candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano Marvely Costanzo destacó que mantiene firme su lucha para llegar a la gubernatura este seis de junio, abanderada por un partido ciudadano que busca dar voz a quienes no se sienten representados por los mismos partidos del pasado y que hoy se unen para gobernar San Luis Potosí.

“En San Luis estamos creando un movimiento chingón que si escucha alternativas para cuidar el medio ambiente, erradicar la violencia de género, celebrar las libertades y respetar el amor en todas sus manifestaciones y no voy a renunciar a ello y nosotros no vamos en alianza con nadie porque no somos harina de otro costal”.

Aclaró que el trabajo de una verdadera oposición es con el compromiso de ver por las y los ciudadanos con proyectos reales, “ya basta de repetir que competir como una verdadera oposición es hacerle el caldo gordo a morena, ¿por que manipular así a los potosinos?”.

Costanzo destacó que Movimiento Ciudadano no busca robarle votos a la política rancia de siempre, “¿unirnos a ellos? a esos que criminalizan a las personas por lo que consumen, que violentan a las mujeres y nos prohíben tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, esos que no respetan todas las formas de amor, en San Luis Potosí estamos creando un movimiento chingón”.

Por último la candidata a la gubernatura agregó que este seis de junio “queremos probar algo nuevo, una opción que sí nos permita probar la libertad, anímate es movimiento ciudadano”.