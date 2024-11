Movimiento Ciudadano, la tercera vía para los potosinos en 2024: Gama

Hay “inquietos” al interior de MC, pero que presenten propuestas para mejorar

Marco Gama se apunta para la candidatura pero “hay que construir y al final que se elija al mejor o la mejor”

El Partido Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí se convertirá en el 2027 en la tercera vía para los ciudadanos y buscará ganar la gubernatura del estado, no aspira a menos, porque tiene estructura estatal, confianza de la gente y un proyecto de gobierno diferente que parte de la base social.

Marco Antonio Gama Basarte, su líder, no se descarta para encabezar ese proyecto pero, obvio, primero hay que construirlo y en su momento, “que se elija al mejor o a la mejor candidata”. MORENA y el Verde están ahora en la cúspide, pero los potosinos van a buscar algo diferente.

Ex dirigente panista, senador de la República, actualmente diputado local por MC y dirigente electo de ese partido apenas hace unos días por unanimidad de los consejeros, tras cubrir un interinato, reconoce que es necesario dialogar al interior, generar cicatrices y seguir creciendo en unidad.

Se pronunció por generar acuerdos, apertura, consensos porque así fue como logró llegar por un periodo completo al frente del partido naranja; “nunca me ha gustado participar en el disenso, en la confronta, ni ahorita ni cuando estaba en otro partido, agradezco mucho a mis compañeros que me apoyaron, que respaldaron, porque esto es lo que tenemos que ofrecer allá afuera. Si vamos ofreciendo un partido con cuestionamientos internos, como anda ahorita el PRI, como anda el PAN, como ya se dieron también entre Morena y el Verde, nadie nos va toma en serio”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Hay inquietudes al interior de MC, lo reconoce, “pero eso es lo que te da la oportunidad de consensar, de que las cosas se planteen, se digan, no nada más decir no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿cómo podemos mejorar? ¿qué propuestas puedes hacer? ¿qué no te pareció de esta parte?, es estar en la apertura o no. Uno no es perfecto ni conoces todo, por eso haces un equipo, un partido, por eso estamos involucrando a muchos chavos, muchas mujeres que están participando y esa debe ser la apertura”.

En las recientes elecciones, Movimiento Ciudadano tuvo candidatos en el Senado de la República y en los siete distritos federales, en los 15 distritos locales y en 52 municipios de 58, “lo primero es generar estructuras, es generar confianza, es buscar convencer a las y los ciudadanos de que somos una verdadera opción. Tenemos esa intención, ese anhelo, y para eso estaremos trabajando”.

Marco Gama no duda: “estamos para gobernar San Luis Potosí, sin duda, claro, no podemos aspirar a menos, hay que aspirar a gobernar, a consolidar el trabajo de Movimiento Ciudadano en San Luis. Sabemos que no está sencillo, está el gobierno federal con Morena, está el gobierno estatal con el Verde, pero hay muchas y muchos potosinos que queremos una opción diferente, distinta, que piense realmente en el desarrollo humano, personal, de San Luis Potosí”.

“Quiero dejar un buen escenario para Movimiento Ciudadano, pero también un buen escenario del trabajo que se ha hecho por San Luis. Es una gran oportunidad que no voy a desperdiciar con intereses personales o excluyendo. Estamos en política, tenemos que tener aspiraciones políticas, por supuesto. Pero hay que hacerlo con mucha generosidad, con mucha humildad también para reconocer si puedes en ese momento”.

En su visita a las instalaciones de El Sol de San Luis, Marco Gama asegura que el Verde y MORENA están en este momento en la cúspide del ego político, sienten que son los únicos que existen, pero todo puede cambiar.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sobre el trabajo en la LXIV Legislatura, Gama Basarte señaló que antes de generar una agenda legislativa, se realizaron foros de consulta a las y los ciudadanos, para conocer los temas que requieren. Así surgió el de las personas cuidadoras, hay un cierto avance en el Congreso, pero tenemos que empujarlo para que pueda salir adelante”.

“Otro es el de salud mental, la gran necesidad que hay de generar una buena dinámica social, para conocer y responder a estas inquietudes por temas laborales, temas de familia. Tenemos la gran oportunidad de generar políticas públicas que motiven la cohesión social. Es una parte que no se ha atendido en San Luis por ninguno de los gobiernos y es lo más importante que tenemos en un estado, en un municipio, la gente, las y los ciudadanos”.

“Son reales las necesidades que hay en materia de salud, que no la han querido aceptar, y por supuesto, los temas de seguridad, los temas de economía, las opciones laborales para los jóvenes. Tenemos que empujar que realmente hay opciones laborales para chavos que salen de la escuela. ¿Y a dónde van? ¿hay mecanismos para que se puedan ir incorporando a la vida laboral?. Y, sin duda, tenemos que estar atentos a todo lo que sucede a nivel nacional, porque hemos tenido una gran responsabilidad para buscar hablar por la clase trabajadora, desde que se consiguieron más días de descanso laboral”.

Tiene confianza en que estos temas avancen en el Congreso aunque dependa de los votos de partidos mayoritarios, “se tiene que hablar por San Luis, no es un partido político, no es una persona, no es un diputado. Son temas que requiere la sociedad y que no porque salgan de una propuesta distinta a los partidos que tienen la mayoría, tienen que echarse hacia atrás”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Mucho va a estar en el cabildeo, va a estar en la forma de acordar, porque a final de cuentas, estamos para aportar a las y los potosinos. Ser un solo diputado, no me espanta o me limita, al contrario, es buscar hacer entrar en razón al resto de las fracciones parlamentarias, argumentar, por eso construimos esta agenda con la sociedad, porque es lo que la gente está pidiendo allá afuera y es lo que tenemos que hacer nosotros en el Congreso”.

Sobre las críticas hacia Movimiento Ciudadano por recibir ex militantes de otros partidos con una trayectoria no tan limpia, dijo que “aquellas personas que en algún momento dicen, oye, me voy para acá y ya no coinciden con la forma de ser, o de hacer de Movimiento Ciudadano y solitos se van, en ese sentido hay apertura, disposición para que entren, pero también disposición y libertad para los que quieren salir. Y quienes no estén desde la visión de Movimiento Ciudadano pensando en San Luis Potosí, no van a tener cabida”.