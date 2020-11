Movimiento Ciudadano convoca al registro de aspirantes a alcaldes y diputados

El Partido Movimiento Ciudadano (PMC) lanzó la convocatoria para que del 20 al 24 de Noviembre se registren quienes aspiren a ser candidatos a presidente municipal o diputado de mayoría, informó su dirigente estatal Eugenio Govea Arcos quien se descartó para postularse a la gubernatura del estado.

Además, anunció que está vez no irá en alianza con el Partido Acción Nacional como sí lo hizo en el 2018 ni con el PRI, PVEM ni MORENA y probablemente sólo buscará convenios con el Partido Conciencia Popular y con Nueva Alianza, con quienes hay puntos de coincidencia.

“He tomado la decisión de quedarme en la reserva, en la banca, para en un momento determinado apuntalar el proyecto de Movimiento Ciudadano en San Luis, pero donde sea necesaria mi participación ahí estaré puesto y dispuesto para hacer la parte que me toca; he sido soldado raso y general y se trabajar”.

La convocatoria está dirigida, dijo, a ciudadanos honestos y comprometidos con su entorno social, “para ellos y ellas tenemos las puertas abiertas de par en par, hombres y mujeres valientes que estén a disposición de los ciudadanos al momento de ejercer un cargo de responsabilidad pública”.

Para el tema de gubernaturas cada partido decidirá en el tema y explicó que la de gobernador quedó desierta en Movimiento Ciudadano por lo que esperan las instrucciones a nivel nacional.

"Afortunadamente no tengo ninguna obsesión, he sido soldado raso y general, y no tengo ninguna obsesión. No hay ninguna determinación, en cuanto sepamos cómo vamos a estructurar un equipo estratégico, en ese momento estaremos en tiempo de tomar decisiones", señaló cuando se le preguntó si buscará la reelección como diputado.

