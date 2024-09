Morenistas potosinos dan visto bueno a Luisa María Alcalde y López- Beltrán

La elección de la secretaria de Gobernación del gobierno federal María Luisa Alcalde como nueva dirigente nacional del partido MORENA, generó “gran alegría” entre los diputados locales y federales de San Luis Potosí de ese partido, por considerar que los mejores tiempos del partido están por venir.

El coordinador del GP MORENA en el Congreso del Estado diputado José Roberto García Castillo dijo que “elegimos a nueva dirigencia, una dirigencia joven, una dirigencia fortalecida, que conoce y sabe todas las tareas de nuestro movimiento; fue muy buena decisión, un consenso con todos los congresistas, más de tres mil congresistas que eligieron a esta nueva encargada de nuestro partido”.

Añadió que “ella viene desde abajo, inició en nuestro movimiento, tiene muchos años militando en nuestro partido, pese a que es muy joven y vendrá a fortalecer nuestro partido y movimiento. De igual manera con el secretario de organización, el licenciado André Manuel López-Bentrán, que anduvo en el 2012 en San Luis Potosí, coordinando la estructura de la defensa del voto”.

“El presidente López Obrador nos dejó una carta que el día de ayer fue leída por el licenciado Durazo, donde dice que debemos de privilegiar la unidad, que debe de estar por encima de cualquier interés personal, de cualquier interés político de los ciudadanos y los que militamos en MORENA, vamos a seguir ese ejemplo de nuestro presidente”.

La legisladora Jessica Gabriela López Torres opinó que “estoy muy contenta de ver este comité renovado con el relevo generacional. Nos ponen el estandarte de las mujeres, hay relevo generacional, es tiempo de las mujeres, llega la maestra Luisa María Alcalde, quien es una compañera de lucha, conoce perfectamente de las causas porque ha encabezado Morena desde sus inicios, es fundadora”.

“Ver a una mujer al frente, ver a una mujer joven, me llena de muchísimo orgullo y de mucho entusiasmo para continuar en lo que estamos haciendo. Del tema de Andrés Manuel López Beltrán, pues también me da mucho gusto, la verdad es que ¿quién mejor que él para conservar el legado que deja su padre? Yo de ninguna manera lo veo como nepotismo y porque propiamente somos un movimiento, somos un partido político, no es nepotismo, no es un empleado del gobierno”, expuso.

Carlos Arreola Mallol expuso que es muy para afirmar que la nueva dirigencia dará instrucciones para que MORENA vaya solo en el 2027 en la lucha por la gubernatura, “nuestra dirigencia tendría que ser sensible a los problemas locales pero no tenemos nada definido todavía, vamos a esperar qué tal que nos toca encabezar, qué tal que hay acuerdo, todavía es mucho tiempo el que falta”.

“Nuestra presidenta ha marcado la ruta clara y como partido siempre queremos tener los triunfos solos, y siempre queremos ser la primera fuerza; en este elección logramos ser la primera fuerza política en la elección de la Presidencia de la República y vamos a tratar de hacerlo ahora a nivel estatal también a nivel Congreso del Estado”.

El diputado Federal por el IV Distrito en San Luis Potosí, Francisco Adrián Castillo Morales señaló que es un día de gran júbilo ya que en el marco del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, eligieron a la nueva mesa directiva.

Al acudir como invitado especial, el Legislador Potosino hizo extensivo su reconocimiento a la nueva dirigente nacional, Luisa María Alcalde, de quién dijo estar seguro que con su juventud y experiencia guiará la consolidación del Movimiento.

“Sabemos del gran trayecto que ha tenido dentro del movimiento, y al ser elegida por unanimidad, se convierte en la primera mujer joven en dirigir a un partido, el partido de izquierda más grande en Latinoamérica”, destacó el diputado.