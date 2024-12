MORENA y PAN se reservan recibir a Galindo; “habrá que ver”

Para que cualquier ciudadano ingrese a MORENA como militante debe comprometerse a cumplir los principios de no mentir, no robar, no traicionar y en el PAN hay que hacer un examen y un curso de inducción sobre los fundamentos políticos del partido; en ambos partidos, no hay cheque en blanco para nadie, hay que cumplir requisitos.

Así lo señalaron los diputados Cuauhtli Badillo Moreno de MORENA y Rubén Guajardo Barrera del PAN, tras conocerse la expulsión del PRI del presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“Soy muy respetuoso de lo que hagan en el PRI. La verdad es que, con mucho respeto, ellos llevan sus procesos internos en esta parte conforme a sus estatutos. Desconozco cuál sea el motivo. A mí, la verdad, es que ni me va ni me viene”, dijo Guajardo Barrera.

Sobre la posibilidad de que Galindo busque hacerse panista para ser su candidato al gobierno del estado en 2023, expuso que “ha sido dos veces candidato por el PAN en alianza con el PRI y el PRD. El PRD ya desapareció. Del PRI ya lo expulsaron, saquen sus conclusiones. Le he dicho que las puertas están abiertas, pero en el PAN hay que tomar un curso de inducció, hay que afiliarse formalmente, y creo que eso generaría un compromiso directamente con el PAN, sus estatutos y sus principios”.

Por su parte, el diputado de MORENA Cuauhtli Badillo Moreno señaló que “no lo conozco del todo, hemos transitado de manera institucional, hemos trabajado algunas situaciones porque estamos en campo, él es el representante del ayuntamiento, el primer respondiente de todos los servicios municipales. Hasta cierto punto hemos tenido una buena relación, ha tenido concordancia con nuestras solicitudes, hemos trabajado de buena manera.

“En otro sentido, el tema partidario habrá que valorarlo. Nosotros comentamos que siempre que no traicionen al pueblo, que no mientan y que no roben, podremos abrir las puertas de nuestro movimiento. Pero insisto, esas decisiones no las tomaré yo; llevo algunos años trabajando de la mano con él en los aspectos municipales, ahí es donde hemos tenido buena relación, ha tenido buena voluntad, buena disposición”, puntualizó.