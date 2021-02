MORENA “vigilará” gasto de otros partidos

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) desplegará un plan de fiscalización, para vigilar las campañas políticas de otros candidatos a la gubernatura, la propia, y que no sean utilizados en forma indebida los recursos de los programas del Bienestar.

"No permitiremos que llegue a gobernar a San Luis Potosí los mafiosos, los corruptos o los ineficientes, porque eso dejaría desprotegidos y en la indefensión a la gente buena de este maravilloso estado de la República", afirmó Alejandro Rojas Díaz Durán fundador del ala lopezobradorista dentro del partido MORENA.

También afirmó que conforme a un sistema de tracking diario, la candidata de MORENA a la gubernatura, Mónica Rangel, tiene una ventaja actual de 10 puntos porcentuales, sobre el segundo lugar.

Díaz afirmó que el plan de fiscalización vigilará que los partidos políticos durante la próxima campaña por la gubernatura, no utilicen recursos de procedencia dudosa, o mayores a los permitidos por los topes de campaña.

Además descartó que los recursos de los programas del Bienestar o la estructura de esa dependencia gubernamental federal, sea utilizada en contra de la candidata Mónica Rangel.

Eso no va suceder -apuntó-, porque la gente sabe muy bien que los programas sociales no son de un representante, no pertenecen a ellos, vamos a pedir dentro de esta fiscalización una vigilancia también sobre el coordinador estatal de Bienestar.

El consejero nacional de MORENA en visita poe SLP anunció que la candidata a la gubernatura Mónica Rangel diseñó los tres primeros compromisos que asumirá con los potosinos.

El primero de ellos es la creación de un salario familiar que recibirán las mujeres trabajadoras, cada mes.

Otro será la conformación de una alianza estratégica con las micro, pequeña, y medianas empresas, con la que pueda acelerarse la recuperación de la economía estatal, al incentivar la inversión pública, privada y social.

Rojas Díaz Durán dijo que la candidata a la gubernatura ofrecerá a la ciudadanía, elaborar un Plan de Gobierno conjunto, en el que además propongan perfiles de mujeres, jóvenes y hombres, para que formen parte de la gestión pública.