MORENA va por el gobierno de SLP en 2027: Cuauhtli Badillo

Cuauhtli Badillo, diputado reelecto de MORENA en el séptimo distrito, está contento. Obtuvo 44,624 votos que le dieron una nueva oportunidad ahora en la LXIV Legislatura, para cumplir lo que prometió: más territorio y menos escritorio, aprovechando la experiencia adquirida y la vocación humanista.

De entrada, en este proceso de transición y de su bolsillo, así como del apoyo de algunos compañeros de partido y amigos, lleva brigadas de apoyo a colonias de su distrito que consisten en cortes de cabello, chequeo de salud, asesoría legal, útiles escolares y gestoría ante instancias que pueden resolver problemas de fondo y más complicados.

Esta tarea la hace por convicción, porque aunque no es su obligación como diputado local, estar cerca de la gente es fundamental para conocer sus carencias, necesidades e impulsar, entonces sí, leyes en beneficio de niñas, niños y adolescentes y mujeres, como lo ha hecho en esta primera etapa como diputado.

“Tenemos que organizarnos desde nuestra calle y una vez organizando la calle vamos a organizar la colonia, después el municipio y así vamos a ir organizando todo para llegar a darle solución a las problemáticas que por años han venido padeciendo. En mi encontrarán a un diputado que va a estar recorriendo las 105 colonias, con una oficina itinerante que llevaremos a los tianguis, a los mercaditos para que vean que tienen un diputado cercano”.

Viste informal en la entrevista exclusiva con El Sol de San Luis y no le saca la vuelta a ningún tema. “La doctora Claudia Sheimbaum arrasó en ese distrito, superamos la meta que nos había propuesto el equipo de la candidata, mientras que para el Senado de la República –Rita Ozalia Rodríguez- las cosas fueron diferentes”.

“La gente se confundió y eso mermó mucho en la elección, sin embargo, Rita seguirá trabajando de la mano con nosotros, fortaleciendo el movimiento en San Luis Potosí. Se echó a andar el llamado Plan C, en el que San Luis Potosí fue uno de los estados en donde se analizó y hubo condiciones para trabajar con la fórmula del Partido Verde y la fórmula de Morena, ahí hubo unas complicaciones, la gente se confundió”.

Dijo que la fórmula correcta para ganarse la confianza de los ciudadanos es el trabajo cercano, “por eso regresamos primero a agradecerles, porque gracias a ellos ganamos la elección y estamos llevándoles actividades, brigadas y ayudarles a buscar la solución a sus problemáticas y gracias a que recorremos las calles, escuchamos el sentir de la gente, nacen ideas legislativas, que a la postre habrán de recaer en los ciudadanos”.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno será parte en la próxima Legislatura de una bancada de seis diputadas y diputados de MORENA, todos menores de 35 años. “Eso no quiere decir que no tengamos experiencia, porque mucho se ha trabajado, se ha venido hablando sobre el tema de la experiencia”.

“La compañera del distrito 13 de Ciudad Valles Nancy, estuvo ya en el gobierno federal coordinando el programa Sembrando Vida, el compañero del distrito de Cárdenas Roberto García, ha estado coordinando programas en la Secretaría del Bienestar, el compañero Carlos Arreola ya también ha estado en la Secretaría del Bienestar, la compañera Gabriela Torres también ha estado colaborando y trabajando en el gobierno federal, el compañero Emilio Rosas, ha venido trabajando en el sector empresarial”.

Adelantó que, por unanimidad, eligieron a Roberto García, del distrito de Cárdenas como su próximo coordinador parlamentario, “fue el compañero más votado por nuestro movimiento, vamos a darle la oportunidad, vamos a trabajar todos de manera coordinada”.

La bancada de MORENA no será comparsa de nadie, advierte. “Traemos una agenda federal, la que nos ha planteado nuestra presidenta electa por todas las de la ley, el tema de los apoyos sociales se irá fortaleciendo aún más, se va a crear este nuevo apoyo social de madres de 60 y 64 años, el tema de la Ley de Pensiones se va a fortalecer, las becas a estudiantes, y nuestra agenda siempre va cercana a los ciudadanos, siempre irá a fortalecer los derechos humanos, a fortalecer el tema de la seguridad, la educación es un tema importantísimo que habremos también de trabajar”.

El tema político-electoral no podía quedar al margen de la charla con el diputado Cuauhtli Badillo y antes los dimes y diretes sobre presuntos rompimientos entre morenistas y ecologistas de cara al 2027, asegura: “siempre he tenido claro que la alianza la tenemos que hacer con la gente, con los ciudadanos. Ellos nos habrán de marcar la ruta”.

“Hoy es muy pronto para poder hablar del siguiente proceso electoral que empieza en el 2026. No me estoy enfocando en esos temas, no me estoy distrayendo en ellos. Tendremos que trabajar para lo que viene, “tenemos perfiles muy fuertes, no lo podemos ocultar. La gubernatura tiene perfiles que vamos a cobijar y al final de cuentas, las dirigencias nacionales, el propio consejo nacional, los consejos políticos locales, habrán de tomar decisiones”.

Señaló Cuauhtli Badillo que “la dirigencia estatal tuvo mucha coordinación con la dirigencia nacional. Eso que comentan, que mandan línea de nivel federal, la verdad es que no se ha realizado desde que hay una dirigencia sólida, desde que hay una dirigencia con trabajo territorial. Cuando existen esas condiciones aquí en San Luis, se toman las decisiones más pertinentes y que la militancia y que los propios compañeros del movimiento vean más viables”.

“Trabajamos para que nuestro movimiento siga creciendo mucho y vamos a tener la oportunidad también de entablar este tipo de situaciones, de negociaciones. Pero claro, a cualquier morenista que le pregunten, obviamente nos va a causar gran alegría que un morenista pueda encabezar el proyecto del 2027”.

Por lo pronto, Cuauhtli Badillo sigue en lo suyo, llevando apoyo a los ciudadanos de su distrito, a quienes les prometió regresar y lo hace, cumpliendo su palabra.

